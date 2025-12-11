一孕傻三年有根據？研究揭懷孕影響大腦結構產後仍未回復孕前狀態

懷孕影響大腦結構｜人們常說一孕傻三年，原來真的有根據？有研究對首次懷孕的健康女性進行了共26次腦部磁力共振掃描，發現懷孕會令大腦的結構出現明顯變化，灰質體積下降、皮層厚度下降，結構變化甚至持續到產後兩年。



進行26次MRI掃描追蹤至產後兩年

早前一個研究團隊在nature neuroscience發表研究。團隊對一位38歲首次懷孕的健康女性，進行26次腦部磁力共振掃描，以高精準成像方式，記錄她從懷孕前3週到產後兩年的大腦結構變化。

灰質體積下降 多達八成腦區受到孕期影響

結果發現，這位孕婦的大腦出現明顯變化，懷孕期間，其中腦內的「灰質」體積持續下降。灰質是負責處理信息、控制運動、記憶、情緒等功能的區域。研究指當中多達八成區域，包括注意力與控制相關的腦網絡內多個區域都有下降。雖然產後有所改善，但到產後兩年仍能未完全回復到懷孕前的狀態。

另外，孕婦大腦內負責認知功能的「皮層」厚度，亦因孕期激素大幅上升而受到影響，在懷孕過程中逐漸變薄。

團隊對一位38歲首次懷孕的健康女性，進行26次腦部磁力共振掃描，以高精準成像方式，記錄她從懷孕前3週到產後兩年的大腦結構變化。（Freepik）

變化不代表大腦功能受損或退化

不過研究亦提到，這些變化屬於大腦在懷孕期間的重塑與微調，並不代表大腦功能受損或退化。由於灰質與皮層常與資訊處理、記憶及情緒調節等功能有關，有人認為部分孕婦在孕期感到「記性差」或「反應較慢」，可能與大腦正在進行結構調整有關，但研究並沒有下這結論。

雖然灰質體積和皮層厚度在懷孕期間會下降，但同一時間，與腦內訊息傳遞相關的「白質」微結構完整度有所增加。不過這變化只是暫時性的，在孕期後就會回復原本的狀態。

深層腦區有縮小 產後仍未回復孕前水平

研究同時亦指出在大腦深層的「視丘」、「海馬」、「尾狀核」、「豆狀核」以及腦幹部位都有縮小的情況。這些部位負責不同的核心功能，例如感知外界訊息、整合記憶、調節情緒或協助運動協調等。唯一在孕期變大的只有「側腦室」，腦脊液亦有所增加。這些變化到產後仍未能完全回到孕前的水平。