洗衣機｜網民熱議滾筒式、直立式高低！達人意見：這款用水多6倍

香港除氣候潮濕，還會遇到梅雨季，對抗潮濕是大家日常的煩惱，少不了除濕機、烘衣機等家電的存在。不過，不少人在面對常見的滾筒式洗衣機與直立式洗衣機兩種型態的洗衣機時，卻不是很清楚兩者在使用上的差異為何。



日前就有網民發文詢問，直立式洗衣機是否用久後會卡污垢，但滾筒式洗衣機普遍也不能拆洗。其實，台灣家電業者「怡和家電」在YouTube頻道中分析兩種洗衣機各自的優缺點，並點出兩者最大差別在於耗水量，竟能相差6倍之多。

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一名網民在網路論壇《Mobile01》上發文表示，直立式洗衣機用久了會卡垢，像海苔一樣的小東西出現，但滾筒式的普遍不能拆洗，「請問有沒有長年的使用者可分享會有這狀況嗎？」

貼文曝光後，許多網民紛紛留言分享自己的使用經驗：

・「所以你要買可以拆的，亞洲品牌大多數可以拆，歐美就不一定，清洗價格一定也會比較高，自己要有心理準備」

・「卡的更多哦！我拆開後，鋼桶外、防水筒滿滿的一層，難怪每次洗都有莫名的小屑屑」

・「只要有內外槽就一定會卡垢」

・「滾筒洗脫烘機型，每次洗完有高溫烘乾，要有海苔滿難的，反之直立式少了烘乾，就算洗完開蓋，還是會有潮濕水氣殘留」



不過，多數網民則認為，新式滾筒洗衣機大多已改掉會藏污納垢的結構設計，且脫水轉速高，加上上排水幫浦強制外排髒污比起直立式，更不容易卡垢：

・「滾筒只要你時不時用溫熱水來洗，或高溫烘過，跑清洗槽洗淨行程，微生物多數難以附着」

・「滾筒相對直立更少，真的要徹底避免的話我覺得定期認真用筒槽清潔更重要，家裏用到現在也沒找人洗過、從沒出現海苔屑屑」

・「我家滾筒洗衣機用了快2年，每次洗完衣服都會把洗衣機門打陰乾，每個月用槽清洗功能跟清洗劑清洗1~2次，目前是還沒有看到海苔還是髒東西」



也有網民表示，會不會發霉，其實和使用習慣有很大的關係：

・「個人衛生習慣是主因，滾筒洗脫烘使用中，機器正常清潔後保持乾燥，滾筒洗衣機也有出槽洗淨功能」

・「我覺得還是跟使用習慣和衛生有關係！如果洗完都悶着就會發霉長菌，有很多家庭從來沒用清潔劑洗泡過洗衣機，這樣當然就會很髒，我覺得最重要平時的保養就要做好，不是等長滿黴菌污垢，然後拆洗說裏面好髒」



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家電業者曝直立式、滾筒式洗衣機耗水量相差6倍

台灣怡和家電店長強先生曾於YouTube頻道指出，滾筒式洗衣機每次洗衣的耗水量，大約會落在6至8公升；直立式洗衣機則可能會在40至60公升不等，兩相對比來看，「耗水量大概就有5、6倍以上的差距」。

針對洗衣模式，強先生解釋，滾筒式洗衣機由於是以仿人手的拋摔式洗法，因此相對會比較護衣；反之，直立式洗衣機則以水平攪拌的模式清洗，因此摩擦力較大，再加上離心力作用，導致衣服在洗潔完畢後，會呈現「一球一球」的狀態，並且也容易讓棉麻類衣物起毛球。

強先生說，一般滾筒式洗衣機大多屬複合式用途，包含烘衣服、蒸氣和活氧等功能，因此非常適合追求功能性的需求者。而直立式洗衣機則是可供給類似體育班等有大量衣物洗滌的需求使用。

此外，多數民眾對於洗衣機是否能省電使用的疑問，台灣電力公司曾於Facebook專頁發文分享節能秘訣：

1. 脫水控制在3分鐘內，尼龍衣物脫水約1分鐘即可。

2. 選擇適當的洗衣模式，衣物不髒時，可用快洗功能。

3. 衣物少時用手洗，累積7~8分滿的量再用洗衣機洗。

4. 根據衣物髒汙程度、布料種類、質地薄軟選擇適當洗衣模式，必要時分開洗滌，縮短每次洗衣機運轉時間。

5. 新型洗衣機浸泡功能可先讓洗滌劑與衣物污垢起作用，能洗得更乾淨；如果沒有浸泡功能，可在進水後暫停，讓衣物浸泡20分鐘，再開始洗衣行程。

6. 建議至少每半年使用專用水槽洗劑清洗洗衣機內槽。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣機該買洗脫烘一體還是直立式？她拆開發現「卡滿超多海苔」，過來人秒選這款】