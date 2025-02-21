「擁有」也是一種壓力！斷捨離陷困局時　自問一句釐清為何捨不得

在打掃家居的過程中，你是否也為了哪些東西該丟、哪些舊物該留，而感到猶豫難決？心理師表示，在人生累進的過程中，我們常賦予物品意義、難以捨離。但在生活空間逐漸被物品佔據的同時，也會讓心理背負隱形壓力，因此需要適時「斷捨離」，釋放更大的空間讓心靈呼吸。



在生活空間逐漸被物品佔據的同時，也會讓心理背負隱形壓力，因此需要適時「斷捨離」，釋放更大的空間讓心靈呼吸。（Canva）

台灣大林慈濟醫院臨床心理中心臨床心理師黃昱翔指出，人生是持續累進的過程，隨着時間推衍，經驗、知識、智慧會持續增長，而物品也會不斷地堆積。

從學生時期的制服、書包、紀念冊，上班時置辦的服飾、工作留存文件，日常生活中的藏品、票根，到孩子成長過程中留下的衣物、玩具、紀念品等等…多樣的物品記錄着我們豐富的生活，也被我們賦予意義。然而生活空間逐漸地被物品填滿，相對也會讓心理沉默地背負着隱形壓力，因此需要適時「收拾」，讓生活有自在的空間。

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黃昱翔指出，「收拾」不單只是將物品打包後，放置到看不到的空間存放，而是將物品實際地移到生活空間之外。

這些物品可以回收、轉送或丟棄，看似簡單的指令，執行上卻不容易。例如有些書籍即使存放多年未曾閱讀，但心中總想着有一天會再看；有些贈品及禮物，明明不喜歡卻又捨不得丟，於是年復一年擱置在角落。

此時可以試問自己：「這個物品近期用得到嗎？」、「這個物品是自己需要的嗎？」，若近期用不到或不是自己需要的，捨去會是合理的選擇。經由自我思辨協助判斷及選擇，可以提高成功執行捨去多餘的物品的機率。

黃昱翔表示，在實際要將多餘物品捨棄時，內在經常會感受「好可惜」、「捨不得」的情緒，甚至會感到「迷惘」，畢竟要開始用和以往不同的判斷方式來看物品。

但經由覺察情緒，反而可以讓自己有機會去思考：為何會感到可惜、感到捨不得？「是不是來自於對過去物質匱乏的經驗，而產生的不安全感？或是來自對於關係連結斷裂的害怕？」進而釐清內在真實在意的因素，就能脫離對物品的執着。

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「斷、捨、離」的過程，更清楚自己需要甚麼

黃昱翔說，「斷捨離」一詞源自日本，「斷」意味斷絕不需要的東西；「捨」是捨去多餘的物品；而「離」，則是脫離對於物品的執着。

經由收拾、捨去多餘物品、脫離對於物品執着的歷程，可以更加清楚地知道自己需要甚麼、不需要甚麼。「從時常為繁雜的物品煩心，逐漸進展到可以掌控適量、適用的物品，進而在購物時，也會開始預先思考物品進入生活的樣貌，斷絕不需要的物品。」

經過持續不斷地練習、覺察及反思，「斷、捨、離」會成為一種生活的態度，將物品盡其所用，讓空間舒適自在，創造美好的生活！

台灣振芝心身醫學診所周呈叡醫生也曾提供3個避免囤積物品的小撇步：

1. 小步漸進

每天固定撥出10到15分鐘進行整理，從最不具情感連結的物品下手，例如過期的傳單或報紙。

2. 三箱法則

準備「保留」、「捐贈」、「丟棄」三個箱子來分類物品，對於具有紀念價值的物品，不妨以拍照方式保存回憶，適時放手實體物品。

3. 一進一出

在購入新物品時，就處理掉一件舊物品，避免物品持續囤積。

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