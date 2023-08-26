洗衫｜衣服汗漬汗臭總洗不掉？3招驅汗味　水溫、洗衫量都是關鍵

你都是一般水溫的水洗衣服嗎？夏天流汗多，衣服洗不乾淨，試試用這水溫的水，還又切忌把洗衣機塞滿衣服！



每到夏天，因為流汗多，所以都會天天換洗衣物，這讓洗衣量增加許多。而夏天洗衣服更困難的一點是：按照以往的洗衣服習慣，汗漬和汗臭往往很難去除。針對這一點，在日本被譽為「洗衣王子」的中村祐一，分享了小秘訣。

原來洗走汗漬汗臭的秘訣也不是很麻煩！（按圖了解）

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擺脫汗漬汗味3重點

首先，不要一次洗過多衣物。這點很重要！現代人生活忙碌，往往好幾天甚至一週洗一次衣服。如果想方便或省電省水，把所有衣服都放進洗衣機，不管怎樣就是硬塞進去，使得衣服根本沒有展開的空間，這樣衣服是洗不乾淨的。

如果衣服在洗衣機裏無法滾動，污垢就會很難去除。以直立式洗衣機來說，請將衣服的量限制在70%至80%左右；而滾筒式洗衣機，請以50%為基準。

第二，放入適量的水，如果發現衣服突出水面或移動不順暢，請增加水量。遵循洗滌劑的用量指示，基本要洗三次（指洗衣機的清洗功能）。另外，要等洗滌劑完全溶解後再把放衣服放進去！

第三，這是重點！為了更容易去除污垢，洗滌前應將水溫升至40℃左右。如果溫度與你的體溫大致相同，污垢就容易溶解並脫落。能以正確的方式清除污垢，可以降低衣服變黃的速度。

當基本洗滌後，衣服還是有無法去除的泛黃部分時，請考慮使用漂白劑，一樣將其溶解在40度左右的熱水中，浸泡衣服。但一定要先確認洗滌標籤上是否有「最高水溫」以及「是否可以漂白」的規範，有些衣服無法用這樣的方法洗滌。

有時衣物半乾時，會散發出難聞的氣味，這就應該再洗一次。如果以正確方式清洗衣服，是不會聞到難聞氣味的。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：夏天衣服汗漬汗臭洗不掉？日本洗衣王子分享「洗衣乾淨3步驟」，關鍵在於水溫，洗衣機幾分滿】