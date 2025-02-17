毛巾多久應洗一次？或成數百萬細菌溫床　晾在家中「這位置」超錯

絕大多數人洗澡後都會使用毛巾擦乾身體，但若超過一周沒洗毛巾，上面可能就會藏有大量致病微生物。據一項針對100人的外國調查顯示，約三分之一的人每個月才清洗一次毛巾，甚至有人一年才洗一次。雖然毛巾外表看起來仍柔軟蓬鬆，但其實已是數百萬微生物的溫床。



據《BBC》報導，英國的一項研究指出，毛巾不僅會迅速被人體皮膚上的細菌污染，也會被腸道中的細菌污染。即使洗完澡，人的身體表面仍然覆蓋着微生物，當我們用毛巾擦乾身體時，這些微生物就會轉移到毛巾上。此外，空氣中的真菌和細菌也會沉積在懸掛的毛巾纖維上。

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更糟的是，如果將毛巾晾乾在廁所附近，每次沖水時，馬桶中的細菌都可能會覆蓋在毛巾上。久而久之，這些微生物恐會讓毛巾變得泛黃或長黴菌。這時就算定期清洗也難以挽救毛巾的外觀。

《BBC》指出，在日本，有些家庭甚至會重複使用剩餘的洗澡水來洗衣服。日本德島大學的一項研究發現，雖然這樣可以節省水，但用過的洗澡水中會有許多細菌，這些細菌會在清洗過程中，轉移到毛巾和衣服上。

波士頓西蒙斯大學衛生與健康中心的生物學教授斯科特表示：「任何會在毛巾上對我們造成傷害的東西，都可能來自人類。」事實上，我們的皮膚上有着多達千種不同的細菌，以及許多其他病毒和真菌。但大多數細菌對我們有益，有助於預防其他不友善細菌的感染，分解我們在日常生活中接觸到的一些化學物質，並在我們的免疫系統發展中發揮重要作用。

然而，毛巾上發現的一些細菌也是致病細菌，如果它們藉由擦拭身體時，進入傷口、或免疫系統較弱的人體內，就可能產生某些毒素。儘管一般來說，人的皮膚可以抵禦感染，但有證據表明，洗澡後用毛巾擦洗和擦乾身體，恐會破壞皮膚的屏障功能。

此外每當我們洗手後，用毛巾擦乾手，接着觸摸嘴巴、鼻子和眼睛，可能都會接觸到潛在的有害微生物。因此斯科特建議每周至少清洗一次毛巾，但「如果有人生病了，出現嘔吐和腹瀉的情況，他們需要使用自己的毛巾，這些毛巾需要每天清洗。這就是我們所說的針對性衛生，你要在風險發生時處理它。」

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