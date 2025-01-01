懷孕｜寶寶眼睛瞪好大！準媽媽照超音波嚇親　醫生解釋得意真相

寶寶眼睛瞪好大！



一名網友在看寶寶超音波影像時，驚訝發現腹中寶寶疑似「睜大眼睛」，忍不住求問醫生「寶寶眼睛怎麼瞪這麼大？」對此，台灣婦產科醫生蘇怡寧解釋，這其實只是某個特定切面的影像，不代表寶寶真的有睜開眼睛。

原來胎兒不是在「睜開眼睛」：（按圖了解）



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日前蘇怡寧在臉書發文分享，有網友附上超音波照片並詢問他「這是寶寶的眼睛嗎」，還驚呼眼睛怎麼瞪這麼大。對此，蘇怡寧指出，影像中顯示的確是寶寶眼睛的水晶體，但在2D超音波影像上，這並不代表寶寶有「睜眼」，只是在某個特定的切面會看到的狀態。

蘇怡寧表示，類似的影像在CT（電腦斷層掃描）或MRI（核磁共振）切面中也有可能出現。至於寶寶在子宮內眼睛會不會打開，蘇怡寧解釋，確實有可能，但是很少見，通常需要透過3D或4D超音波才可以捕捉到，「為什麼很少見？因為子宮內沒有裝燈啊，幹嘛打開」。

貼文一出吸引近2000人按讚，許多網友紛紛留言：

．「寶寶說I see you」

．「超音波會穿透眼皮，所以直接看到整顆眼珠。我當初也以為是張開眼」

．「我覺得可以看得懂超音波的人都天才」

．「我在產檢看到過一次張開眼睛，只有瞬間，但是非常清楚」

．「原來是沒開燈，所以不需要睜開眼呀」

．「他在表演睜一隻眼閉一隻眼耶，這孩子活得真通透」



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