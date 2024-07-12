已逝兒子報夢「很快去找你們」！幾天後胎兒竟作動「依約回來了」

談戀愛，結婚，再誕下「愛情結晶品」，是不少人心中的愛情步驟，但懷孕育兒卻比想像中的困難。台灣有對夫婦經歷喪子之痛後，媽媽再度懷孕期間收到過世兒託夢，巧的是剛出生的孩子和夫妻同一天生日，不少網民送來祝福，更表示「投胎」一說。



台灣有對夫婦經歷喪子之痛後，媽媽再度懷孕期間收到過世兒託夢，巧的是剛出生的孩子和夫妻同一天生日。（Canva）

一對夫妻意外失去兒子，媽媽為了想把孩子生回來，將已結紥的輸卵管接通，後來也順利懷孕，直到胎兒8個月大時，媽媽夢見過世的兒子說「我很快就要回去找你們了」。沒多久孩子出生了，但很巧的是，該名孕婦和老公及剛出生的孩子，三人竟是同天生日，冥冥之中的巧合，讓人不禁猜想「孩子可能真的依約回來了」。

台灣台大醫院婦產部名醫施景中在Facebook分享，一對夫妻高中認識相戀，生了2個女兒、2個兒子，最小的兒子不幸意外過世，讓原本已經結紮的媽媽，為了將孩子生回來，決定重新接通輸卵管，但她沒有選擇受孕率較高的試管嬰兒療程，而是採取自然受孕的方法。

施景中表示，這名媽媽認為「我把門再度打開，如果是他，他自己會找得到路回來的，如果是做試管嬰兒，我怎麼知道是不是他回來了呢？」，沒多久這名媽媽就懷孕了，直到胎兒8個月大時，她有天睡夢中夢見意外過世的兒子說「我很快就要回去找你們」。

原本她以為是自己日有所思、夜有所夢，但隔周卻突然開始陣痛，最後在6月10日這天順利生產，沒想到巧合的是，孕婦、老公，以及剛出生的孩子，3人竟是同天生日，讓人不禁猜想「小孩可能真的依約回來了」。

對此台大醫院名醫施景中也感嘆 :

「我第一次碰到他倆時，小孩還未出生，聽到他們的遭遇，深深嘆息。我曾在臉書寫下，『就算冬天再寒冷，春天仍會依約到來』，為他們祝福。看到這照片，春天真的回來了。」



文章曝光，吸引上百名網民感動留言:

．「這輩子就是要來當爸媽的孩子」

．「媽媽辛苦了，已結紮又接通，就是要等孩子回來」

．「短短的描述，卻像是說了好幾年發生的一切，好感動，這一切都是最好的安排」

．「是很好的父母，才回來投胎的」

．「有時候胎夢這種事，太多巧合不得不信」

． 「一個很深的緣，感動」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】