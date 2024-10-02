孕婦｜提防懷孕期間異常貧血！多吃菠菜、雞蛋補充4大關鍵營養素

據統計，台灣懷孕婦女在孕期第24-28週的貧血檢驗，異常的比率為17.6%，孕期貧血可能增加妊娠併發症風險，影響胎兒發展與健康，應善用公費產檢，及注意鐵、葉酸、維他命B12及蛋白質四大關鍵營養素的補充。



豆魚蛋肉所提供的蛋白質為身體提供足夠的造血元素。（Canva）

台灣國民健康署吳昭軍署長提醒，孕期貧血可能造成胎兒過小、發生早產、發展遲緩、注意力不足、智力障礙及兒童時期罹患癌症的風險上升，甚至增加周產期死亡率等，貧血也會讓孕產婦心肺負擔加重，增加子宮收縮不良、難產、周產期憂鬱等發生機率。

根據外國文獻指出，孕期診斷為貧血的孕婦，發生妊娠高血壓風險為孕期未患貧血孕婦的1.5倍、發生妊娠糖尿病風險為1.2倍。懷孕期間攝取足夠的鐵、葉酸、維他命B12、蛋白質等4大營養素，可預防貧血的發生。

相關文章：車厘子屬溫熱性水果 孕婦貧血女士食可補充鐵質 4類人不建議多吃

+ 2

台灣國民健康署提供營養攝取4招，幫助孕媽咪在日常飲食中攝取關鍵營養素，預防因營養素缺乏而發生貧血：

1. 深綠蔬菜補葉酸

孕媽咪們可以透過每日攝取1至2碗的深綠色蔬菜（如：菠菜、紅莧菜、通菜等），來達到懷孕期間每日需攝取600微克(μg)葉酸的建議量，其他包括肝臟、豆類（如：黃豆、黑豆）、石榴等，也是補充葉酸的選擇。有懷孕計劃的婦女，可以在懷孕前3個月就開始留意葉酸的補充，不僅有助於預防貧血，還能幫助胎兒正常發育與成長及神經系統的發展。

2. 肝臟海鮮富含鐵

肝臟類（如：豬肝）、海鮮類（如：蜆、章魚）和紅肉類等富含鐵質，懷孕期間建議每日需攝取15毫克(mg)的鐵質，若在第三孕期（29週以後）及哺乳中的媽咪，則需要增加鐵質的攝取至每日45毫克(mg)。此外，在飯後2小時內食用富含維他命C的水果（如：橙、小番茄、石榴等）也可以幫助鐵質的吸收。

3. 充足攝取B12

懷孕時每日攝取2.6微克(μg)維他命B12能增進胎兒的神經系統健康。可以透過攝取動物性蛋白質（如：肉類、海鮮類、蛋、乳品）或是紫菜等食物補充。

豆魚蛋肉幫造血：

豆魚蛋肉所提供的蛋白質為身體提供足夠的造血元素。懷孕期間孕媽咪應注意蛋白質的補充，比平時額外攝取10公克（g）的蛋白質，也要注意蛋白質的來源一半以上應來自優質蛋白質，如：黃豆、毛豆、黑豆與相關製品，或乳製品、魚、蛋、肉等。

【延伸閱讀，更多懷孕後注意事項】

懷孕｜腰果富含鐵質、維他命K 適量進食有益胎兒 惟要注意2件事

+ 11

婦科檢查｜先修剪私處、上廁所？4件你覺尷尬的事醫生未必這樣想

+ 5

延伸閱讀：

8個月孕婦「沒有子母線」擔心胎兒不正常！醫笑了：在炫耀嗎？

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】