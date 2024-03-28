婦科檢查｜先修剪私處、上廁所？4件你覺尷尬的事醫生未必這樣想
撰文：中天新聞網
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許多女性在看婦產科時，都會因為擔心下體飄出異味，會先清洗整理過，對此，就有醫生表示，氣味是醫生可以參考評估的一環，醫生們看診時也會戴口罩、手套，因此不用感到不好意思。
中國醫藥大學附設醫院婦產部產科主治醫生陳柏廷在臉書發文表示，很多人怕下面沒洗乾淨看診時對醫生不好意思，但其實看婦產科真的不用特別準備，對此，他也點出許多女患者看婦科前常有的「4大疑慮」：
以下4個問題，或已困擾了不少女士多時：（按圖了解）
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1. 怕下面有異味或是很亂要在看診前「清洗私密處或修剪私密處」？
「真的不需要做這兩件事！」陳柏廷解釋，毛髮並不影響婦科檢查，而氣味也是醫生可以參考評估的一環，有些細菌的感染會有獨特的氣味，像是細菌性陰道炎會有魚腥味，並表示，醫生看診時都會戴口罩、手套，所以不用不好意思。
2. 有不舒服要先自行在藥局用藥？
陳柏廷指出，自行到藥局購買藥物治療可能造成「治療不完全」 ，錯誤的治療也會讓醫生診斷困難，所以有問題千萬別自行買藥處理。
3. 月經來了可以看婦產科？
當然可以，陳柏廷說，不過月經期間不能做子宮頸抹片，因為血液會影響抹片判讀。
4. 看門診前要先上廁所嗎？
如果快要進診間了，就不需要特別跑一趟廁所，陳柏廷指出，門診最常見的檢查就是婦科的「腹部超音波」，有脹尿可以讓子宮看的更清楚。
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