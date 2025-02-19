大大部洗衣機竟會翻倒？「這質料」衣物別機洗　可致機身異常振動

洗衣機是現代人不可或缺的家電之一，但洗衣機使用後水龍頭需要關嗎？甚麼材質不能脫水？很多人可能會有這樣的疑問。日本專家近日接受《富士新聞網》訪問時分享使用洗衣機的錯誤方式，未照做可能會提升水龍頭漏水風險、甚至導致洗衣機翻倒。



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報道指出，一般洗衣機基本上能透過進水閥控制進水，有些洗衣機還配備防止水逆流的「逆止閥」，因此就算不關洗衣機水龍頭，對機體的影響也不大。但大部分洗衣機的使用說明書依然記載「運轉結束後請務必關閉水龍頭」，不建議水龍頭長時間保持開啟狀態。日本電機工業會電器洗衣機技術專門委員會負責人指出，這是因為洗衣機使用後未關上水龍頭，會處於「時常承受水壓的狀態」。

這會導致水龍頭連接部和密封墊圈持續承受壓力，提升水龍頭故障的可能性，導致漏水等狀況。專家建議使用洗衣機後，還是需要關上水龍頭。除此之外，過去也發生過洗衣機水龍頭長時間未關閉，導致墊圈硬化，使水龍頭難以轉緊的案例。

除了水龍頭之外，專家也呼籲大家避免使用洗衣機洗滌和脫水雨衣等防水性衣物。由於防水性纖維的特徵是通水性不佳、水分難以排出，脫水時恐導致洗衣機「異常振動」，進而使衣物跑出洗衣機，洗衣機甚至可能翻倒，相當危險。

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