洗衫｜洗衣液該倒在哪裏？比起洗劑盒　達人稱這2位置更好更衛生

市面上的洗衣機百百種，除了定時清潔保養，日常生活中正確使用洗衣機也非常重要，台灣家事達人486先生近期分享滾筒洗衣機洗衣液倒入洗劑盒的正確位置，不過他也表示盡可能不要把洗衣液倒在洗劑盒，否則有可能導致洗劑殘留、細菌滋生等問題。



洗衣液該倒在洗劑盒哪個位置？洗衣液直接加進筒槽會更好？

家事達人486先生近期在Facebook上分享，許多人到實體門市看滾筒洗衣機都搞不清楚洗衣液到底要倒在洗劑盒哪個位置，以滾筒洗衣機為例，他說明平時洗衣應該倒在「II」位置，洗劑盒定期也要整個取出來清洗。

洗衣液該倒在哪裏，你知道嗎？（按圖了解）

486先生另在文章中指出，洗衣服時建議洗衣液、洗衣粉不要加在洗劑槽、洗劑盒，因為現在大多是低泡沫濃縮洗衣液，直接加在筒槽內可以讓洗劑和衣物均勻、快速混合，達到高清潔效果。

此外，486先生說明，若是把洗衣液加入洗劑盒，注水清洗時，水將從洗劑盒頂部或側部噴出，利用水流將洗衣液沖入筒槽，過程中可能產生洗劑殘留管線問題，久而久之造成髒污堆積、細菌滋生，洗衣液難以溶解、遇到潮濕，還會有結塊情形發生。

486先生表示，洗衣液和柔順劑洗程不同，所以如果要同時放入洗衣液和柔順劑，仍建議要放在洗衣機洗劑槽正確位置，避免影響清潔及柔軟效果；洗衣時單純添加洗衣液，486先生就建議可以倒在筒槽或橡圈上，不要直接淋在衣服上，避免洗衣精有螢光劑、漂白劑等特殊成分傷害衣料。

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洗衣機「蒸氣洗」功能可取代柔順劑！每月定期清洗筒槽、洗完衣服應開蓋通風

486先生分享，現在有許多洗衣機有「蒸氣洗」功能，蒸氣就是天然殺菌劑和柔順劑，讓洗劑深入衣服結構清潔又能不殘留洗劑，「洗烘好的衣服又乾淨又澎鬆柔軟，根本不需要再加柔順劑」。最後486先生提醒，無論使用哪款洗衣液、洗衣粉，洗衣機用久難免有洗劑殘留，為避免濕氣導致細菌滋生，建議每個月都要用洗衣槽除菌劑清潔桶槽，每次洗完衣服應開蓋通風，否則你的衣服可能會越洗越髒。

網民看完後也紛紛表示：

．「學到了」

．「原來還可以倒在這裏」

．「很實用，收藏起來」

．「我以為洗劑盒是每次洗衣服時都會有清水幫我沖了～哈哈」

．「原來如此呀！我都忘了要清洗，謝謝分享」



也有人好奇詢問：

．「請問如果是洗衣球呢？」



486先生則回應：

．「請直接先投入滾筒內再丟衣物即可喔～」



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