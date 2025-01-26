比純粹「倒瀉骨灰」更糟糕！媽媽幾日後才驚覺孩子把外公「吃掉」

美國科羅拉多州（Colorado）有名單親媽媽近日發現2個兒子將家裏弄得一團亂，地板上甚至不滿不明灰塵，孩子的身上、臉上、甚至嘴裏都沾到，急忙拿吸塵器打掃完的幾天後，這位媽媽無意間發現自己父親的骨灰罐竟然空了，這才意識到自己前幾天吸完的可能是孩子們外公的骨灰。



即睇事發經過：（按圖了解）



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《每日郵報》報道，這起事件發生在本月初，育有3個小孩的單親媽媽莫妮卡（Monica Long）當時和自己2名分別為3歲和2歲的孩子待在家中，莫妮卡去上廁所後驚訝地發現2個孩子把家中弄得一團糟。

莫妮卡回憶道：2個孩子當時在像泥土的不明灰粉中玩耍，​​除了滿地都是，孩子們的身上、臉上、甚至嘴裏都沾滿，雖然莫妮卡不知道那是甚麼東西，但她隨即用吸塵器打掃乾淨、後續也沒有多加留意。

不過就在幾天後，莫妮卡突然發現裝有孩子外公骨灰的罐子竟然是空的，她才意識到幾天前兒子們可能是把骨灰罐拿來玩並打翻，自己拿吸塵器吸的不明灰粉則是骨灰。

莫妮卡拍下整個經過後在TikTok上傳，至今吸引超過230萬次觀看，她在影片中坦言「孩子們可能不小心吃下骨灰了，我的老天」，但表示「他的在天之靈如果能知道的話，肯定也會覺得這件事荒謬到有點有趣」。

網友們也紛紛留下逗趣回應，有人表示：

．「祖孫真的永遠同在了」

．「沒有比你們更『親密』的家庭了」



也有人表示：

．「爺爺還想跟孫子玩最後1次」



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