與80歲爺爺cosplay《SpyFamily》！神還原背後原來是預演一場告別

近日，有日本Coser在X上分享80歲父親與孫女一起Cos《SPY×FAMILY間諜家家酒》的精彩作品，引發網民熱議，而背後原因藏洋蔥。



日本動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》（SPY×FAMILY）開播以來廣受歡迎，更是掀起一波Cosplay熱潮。

5月6日，日本Coser 雷（ライ）さん⚡️だー ( @asobiworld ) 在X上分享了一則特別的Cosplay貼文，其中Cos「優雅」亨利．韓德森的是他80歲的父親，而Cos安妮亞．佛傑的則是雷的女兒。

即睇這輯cosplay靚相與幕後花絮：（按圖了解）

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祖孫互動的溫馨畫面令網友們大呼感動，而這組精彩的Cosplay作品背後原因藏洋蔥。

雷稱，80歲的父親平時就很喜歡看動畫，是安妮亞的忠實粉絲，這次能夠一起Cosplay可以說是圓夢了。事實上，雷的父親因年事已高，身體狀況並不樂觀，3月還曾住院，讓他一度很擔心無法完成這個夢想。

雷表示，考慮到老人家的身體狀況，他們在家裏的地毯上拍攝了作品。

雷說：「我們一家人非常高興能夠以如此美妙的方式告別最後的時刻，也再次感歎Cosplay的無限可能。」「很多人說他們看到照片時都哭了，我聽到這些話時也哭了，我愛每一個瞬間。」

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