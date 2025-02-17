咳嗽｜寒咳熱咳調養各有不同 中醫推介2款緩解咳嗽茶飲

最近流感病毒肆虐，街頭巷尾常常能聽見幾聲咳嗽。中醫有雲：「肺者，氣之本，呼吸之根。」肺主呼吸，若外感或飲食不慎容易導致肺失肅降，肺氣上逆，發為咳嗽。《黃帝內經》提到「肺欲清，急食苦以瀉之，用酸以收之，用苦以堅之，用辛以散之，用甘以緩之。」肺為嬌臟，喜潤惡燥，通過食療的方法可協助調理肺臟。

本文作者：博愛醫院 楊倩倩中醫師



梨性味甘、微酸，入肺經，有生津潤肺的功效；百合性味甘、微寒，有養陰潤肺、清熱化痰的功效；蜂蜜性味甘溫，有潤肺止咳、補中益氣的功效。把這些食材熬湯沖茶，都能很好地滋養肺臟。

中醫根據咳嗽的不同表現，將其分為寒咳、熱咳、痰濕咳等不同類型。這次主要介紹寒咳和熱咳的幾款茶飲。

2款茶飲 助緩解寒咳熱咳

「外感風寒」導致的寒咳，症狀常表現為咯痰清稀，畏寒怕冷，鼻塞流清涕，舌色淡白苔薄白等。寒咳初起時,可飲用生薑紅棗，蔥白豆豉等溫散風寒的湯水。如咳嗽持續不止，痰液變稠變黃，舌苔變黃，則不宜再飲用溫散之品。另外，在作息起居上也要注意保暖，避免再次受寒。對於寒咳，推介以下茶飲：

紫蘇薑棗湯

材料：紫蘇葉10克、生薑10克、紅棗15克

做法：將所有材料洗淨放入鍋中，加水煮30分鐘即可。

「外感風熱」導致的熱咳，症狀常表現為咯痰黃稠，發熱，口乾咽痛，鼻流黃濁涕，舌紅苔黃等。熱咳期間要注意清淡飲食，避免辛辣煎炸，油膩厚味的食物，多喝水。對於熱咳，推介以下茶飲：

桑葉菊花茶

材料：桑葉10克、菊花10克。

做法：將桑葉和菊花放入杯中，加入熱水泡10分鐘即可。

以上資料僅供外感咳嗽初起參考，若症狀持續或見痰咳加重，應及時就診註冊中醫師。比較容易反覆外感咳嗽的患者應保持室內空氣清新，避免吸入過於乾燥或污濁的空氣，平日出門應帶口罩減少患病的可能。《黃帝內經》雲：「正氣存內，邪不可干」，預防咳嗽養生之道，貴在平時。平日應多吃新鮮蔬果，適量運動如慢跑及八段錦，保證充足睡眠，避免熬夜，戒煙酒，這些都是提升正氣，抵禦外感的不二法門。

博愛醫院楊倩倩中醫師

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