止咳食療｜網傳蜂蜜配白蘿蔔水助止咳 即睇中醫及營養師拆解功效

止咳｜最近網民在 threads 討論蜂蜜配白蘿蔔水幫助止咳，引起熱議。不少網民指曾經嘗試過而且感覺奏效，不過亦有人指曾查詢中醫，指只適實熱的人，否認咳嗽會更加嚴重。這次《01親子》請來許懿清中醫師及吳耀芬(Kathy)認可營養師為大家拆解功效及適用人士！



蜂蜜配白蘿蔔水源於日本

自江戶時代開始，日本人民已用蜂蜜白蘿蔔來幫助化痰止咳、防風寒及養顏美容，只要蜂蜜、白蘿蔔兩種食材已完成製作！

網民熱議服用後咳嗽減少近九成

網民指服用後，咳嗽及痰的症狀均減少，而且睡眠時不會「咳醒」。蜂蜜配白蘿蔔水食譜為：白蘿蔔切片，然後將淋上數湯匙蜂蜜，然後密封並將其放到雪櫃約3小時。服用時加上少許暖水沖淡即可。

營養師指兩材料均有抗炎、抗菌功效

白蘿蔔有「平民人參」之稱，熱量低之餘(每100克約有16卡路里），營養價值亦非常豐富。 白蘿蔔含有抗氧化劑維他命C，有助細胞組織修復，而且白蘿蔔也含有具消炎作用的硫化物及有助提高免疫力的木質素，木質素更可以提高巨噬細胞的能力，幫助身體對抗細菌。

蜜糖主要由兩款單醣葡萄糖及果糖組成，容易被人體消化及吸收，提供熱量。蜜糖含有豐富微量營養素，包括維他命B雜、維他命C、鈣、鎂、鈉等。維他命B雜可以有助維持身體正常新陳代謝，皮膚及肌肉的健康及功能。鈣及鎂都可以促進骨骼健康。不過，由於蜜糖主要成份為糖分，糖尿病患者應限制攝取量。

以上文字由吳耀芬(Kathy) 認可營養師提供

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

中醫指要慎選蜂蜜及蘿蔔食材 亂揀或加劇痰症症狀

中醫師認為白蘿蔔味甘、辛，性涼，熟吃或久煮後性平，入肺、胃、肺、大腸經。生吃、稍煮或淺漬白蘿蔔，能下氣寬胸、健胃消食，清化熱痰；煮熟吃時因其高纖，有助保持大便通𣈱，防食積。

綜合中醫典籍：「白蘿蔔熟者下氣和中，補脾運食，生津液，御風寒，止帶濁，澤胎養血。」

腸胃虛弱的人宜吃煮熟的白蘿蔔，不宜吃生白蘿蔔。 民間常會在感冒咳嗽、痰多時吃生白蘿蔔來改善症狀，取其止咳化痰之作用。但是白蘿蔔只宜熱咳、痰黃時服用，對寒咳、痰清稀者不太有效。過時過節，易過吃或吃多了油膩、煎炸食物，白蘿蔔也有清熱、解膩作用，所以吃多了後，吃些淺漬或輕煮的白蘿蔔有助消化清熱氣。

從中醫角度講，蜂蜜性平味甘，有補益脾胃、潤腸通便的作用，能緩解口乾、鼻乾、皮膚乾燥及大便乾結等症狀，也有安神的功效。蜂蜜能滋陰潤燥，適合陰虛火旺的病人服食。但惡寒及內有寒濕的人，不宜食用蜂蜜，吃多了會加重濕氣，繼而生痰。

枸杞、龍眼、黨參、山楂蜜等偏溫性，有補益的作用；銀杏、黃連、枇杷、菊花蜜、冬蜜、百花蜜等偏涼性，有清熱的功效。

因此，若想通過服用蜂蜜白蘿蔔來幫助止咳的話，宜選具有清熱功效的蜂蜜，白蘿蔔也不宜過煮。每天吃一次，若連服三天而療效未如理想時，宜延醫診冶治；若服用一次後，症狀加重的話，應即停服，延醫診治。

以上文字由許懿清中醫師提供