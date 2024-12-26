氣溫驟降加劇氣管敏感 中醫教兩招舒咳平喘 附3款潤肺化痰湯水

寒冬乍現，香港氣溫驟降，不少人出現咽乾喉癢、迎風咳嗽等不適。體質虛弱、抵抗力低者尤為容易受寒侵擾，若不及時調理，症狀或將加劇，逐漸演變成纏綿不去的慢性氣管敏感，不僅影響健康，更為日常生活帶來困擾。

本文作者：博愛醫院 李闌醫師



氣管敏感的成因是什麼？

中醫認為，氣管敏感並不是一種疾病，而是症狀，主要表現為咽喉乾癢，咳嗽咯痰，夜間咳甚等，其主要是因為外界刺激和本身肺脾腎功能失調共同引起的問題。外邪刺激是導致氣管收縮出現感冒的主要原因，例如冷空氣會讓肺部受寒，引發咳嗽或氣喘；而乾燥的天氣則容易出現喉嚨乾癢、乾咳少痰。感冒後若不妥善處理，久之易導致肺氣虛，從而導致對冷空氣、灰塵、花粉等刺激的抵抗力下降，容易形成慢性過程出現遇風則咳和氣短，而一部分年老者或體虛者本身脾腎氣虛，體內容易積聚痰濕，痰多會刺激氣道，加重咳嗽、胸悶和氣喘。這些內外原因相互影響，導致症狀反復發作。

經常易感冒或咳嗽的人群除了日常注意保暖，預防風邪入侵；適當運動增強身體免疫力等，還可通過中醫湯水調理，潤肺化痰、健脾補腎，減少氣管過度反應的發生。平時可多滋陰潤肺之品，期間應避免辛辣、冷飲等容易刺激氣管的食物。以下推薦兩款潤肺化痰滋陰湯水：

1. 陳皮蘿蔔湯

材料：白蘿蔔200克，陳皮5克，乾無花果2個，枸杞10克，生薑3片，排骨500克，少量鹽。

做法：將蘿蔔切片，排骨焯水，與陳皮、無花果，生薑一起加水煮滾後轉中小火1.5小時左右，最後加入枸杞煮5分鐘，加鹽調味。

功效：理氣化痰，潤肺止咳，適合痰多氣喘或胸悶者

2.玉合蘋果豬展湯

材料：玉竹、百合各30克，蘋果3個，蜜棗5個，陳皮1塊，豬展300克，鹽適量

做法：將所有材料洗淨，蘋果去核切塊，豬展切塊，焯水；將所有放入鍋中加適量水大火煮滾後轉中小火2小時，適量鹽調味。

功效：滋陰潤燥止咳，適合乾咳無痰，咽癢引咳者。

註：各人體質不同，上述食療建議食用前諮詢註冊中醫師。

三大穴位降低氣管敏感發作機會

此外，穴位按摩是一種安全、簡便的調理方法，可以結合湯水調理和日常護理，進一步減少氣管敏感的發作，提升生活品質。以下推薦三大穴位舒咳平喘，化痰降敏：

1.天突穴

位置：位於胸骨上窩中央，胸骨柄上緣凹陷處。

功效：清肺化痰，止咳平喘。

按摩方法：用拇指輕輕按揉天突穴，每次1-2分鐘，力度適中避免過重。

2.中府穴

位置：在胸部，鎖骨下1寸，前正中線旁開6寸處。

功效：宣肺理氣，止咳化痰，緩解氣管敏感症狀。

按摩方法：同上

3.足三里穴

位置：在小腿前外側，髕骨下緣3寸，脛骨前脊外1寸處。

功效：調理脾胃，補氣健脾，間接減少痰濕堆積。

按摩方法：同上

中醫保健小技巧

拍打肺部經絡是一種簡單易行的養生方法，通過輕拍或敲擊手太陰肺經循行部位：手臂內側與胸部，促進氣血流通，幫助肺部排痰，增強抗敏感能力。每天早晚堅持進行5分鐘拍打，以皮膚微微發熱為宜，有助於改善氣管敏感症狀，增強體質。同時，拍打過程中應保持呼吸均勻，避免用力過猛，確保效果更加顯著。

最後，慢性咳嗽或咽喉不適者若出現咳嗽明顯甚至氣促加重等情況，建議及時就醫處理，以防症狀加重或引發其他健康問題。