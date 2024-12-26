兒童感冒｜蘋果洋蔥水有助抗炎！久咳應燉「這茶飲」醫生都說有效

天氣遽降，食補成了養生補氣調整體質的最佳良方！其中冰糖燉雪梨、蘋果洋蔥水這兩道簡易配方，媽媽必學！



天氣一冷，呼吸道感染成了全家人的惡夢，尤其是感冒後引起咳嗽、慢性咳嗽問題，甚至衍生成經常復發的慢性支氣管炎，真的會讓媽媽頭痛不已！這時，媽媽們不妨學會祖母流傳下來的「冰糖燉雪梨」與「蘋果洋蔥水」兩種簡易食補法，不論是提升免疫力或是久咳不止，都能獲得舒緩，清淡香甜的滋味相信沒有孩子拒絕的了啊！

「冰糖燉雪梨」與「蘋果洋蔥水」原來很容易便可炮製出來：（按圖了解）



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蘋果、洋蔥、水梨，為甚麼適合呼吸道食補？

蘋果性溫，富含纖維、果膠和水分，能滋潤肺燥、生津止渴和緩解咳嗽，而洋蔥日常呼吸道的保健的食材，具有辛溫解表、行氣散寒的作用，甚至韓國也有熱賣「洋蔥皮茶」，透過帶皮洋蔥，有助於抗發炎、調節免疫，對支氣管哮喘，對過敏性鼻炎等過敏反應也有好處。

至於梨性微寒味甘，有潤肺止咳、滋陰清熱功效，能生津止渴、潤燥化痰、潤燥通便等。秋天吃梨可預防秋燥，梨子不僅能治病，對嗓子也有滋潤保護作用。

冰糖燉雪梨與蘋果洋蔥水，感冒喝哪一個最有效？

「冰糖燉雪梨」與「蘋果洋蔥水」對於呼吸道都有大有幫助！

蘋果和洋蔥都很適合保養呼吸道，一旦感冒時，喉嚨發炎很適合喝蘋果洋蔥水，因為蘋果、洋蔥都能抗發炎兩者搭配能溫和發散風寒，改善感冒痰多、咳嗽的症狀。將蘋果與洋蔥一起煮水，最能增強抗發炎的效果。只不過要記得，脾胃虛寒者容易腹瀉的人，比較不適合嘗試蘋果洋蔥水。或是鼻涕很多，咳聲重濁，或是發燒、喉嚨痛的人，也不適合。

寶寶咳嗽不願喝水時，可以用食療幫助，以蘋果洋蔥水來說可以幫助止咳，但因為洋蔥屬性偏熱，如果孩子有喉嚨痛的問題就不適合！而且蒸完後的果肉可以打成果泥給寶寶吃，或是運用在料理上，也是一舉兩得呢！

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冰糖燉雪梨，適合治療慢性咳嗽

而「冰糖燉雪梨」這道古老養生秘方，近來更是在媽媽圈裏大火，改善咳嗽就喝「冰糖燉雪梨」，雪梨能清熱生津、潤肺止咳，加上冰糖滋陰潤肺、止咳化痰的效果，能一起緩解咳嗽的症狀，特別適合慢性咳嗽的人，以及乾咳沒痰的人，不然會更嚴重唷！。

冰糖燉雪梨、蘋果洋蔥水，超簡單這麼做

冰糖燉雪梨食譜

食材：1顆雪梨、5克冰糖

步驟：加入適量的水，放入電鍋，外鍋加2杯水，蒸煮30分鐘即可。

蘋果洋蔥水食譜

食材：蘋果和洋蔥各1顆

步驟：切塊後放入有深度的盤子，先倒扣一個飯碗，再把蘋果、洋蔥塊放置碗周圍，拿一個快鍋或蒸鍋，外鍋倒2碗水，蒸大約半小時後，倒扣的碗裡就有一碗洋蔥蘋果精華。

Tip1：網友媽媽更提供，洋蔥冷凍蒸出來的水會比較多，蒸完稍微放涼之後，用紗布巾把蘋果洋蔥包起來擠，至少半碗的湯汁。



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：冰糖燉雪梨、蘋果洋蔥水，咳嗽到底要喝哪一個？感冒喝蘋果洋蔥水，醫師證實：慢性久咳喝這個最好】