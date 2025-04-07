新宿親子酒店10間｜哥斯拉主題/小童免費/可加嬰兒床/人均$445起

新宿親子酒店推介2025！新宿有許多適合親子的景點及活動，包括哥斯拉頭雕、新宿御苑、代代木公園等。《香港01》為大家推薦10間新宿親子酒店，全部鄰近車站或景點，帶小朋友出門亦十分方便，人均只需$445起！



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新宿親子酒店推介【1】格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）位於JR新宿站附近，交通方便，而且附近都有不少藥妝店、便利店及不同的餐廳！酒店設有6間「哥斯拉景觀客房」及1間「哥斯拉主題客房」，內有許多哥斯拉擺設及隱藏機關，如果小朋友是哥斯拉迷絕對不能錯過！此外，酒店更設有洗衣機、乾衣機，如果是比較長的旅程，洗衣服也非常方便！

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

房價：人均HK$445起（標準雙人房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：新宿區歌舞伎町1-19-1

交通：JR線新宿站東口步行5分鐘；西武新宿線西武新宿站步行3分鐘

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新宿親子酒店推介【2】東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

東京京王廣場酒店 （Keio Plaza Hotel Tokyo）距離JR新宿站只有5分鐘路程，更是「東京迪士尼度假村好鄰居旅館」之一，提供酒店出發直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋免費接駁巴士服務，非常方便！酒店部分客房更可以在視野良好時眺望富士山，同時提供4人房及套房，非常適合家庭入住！

東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

房價：人均HK$594起（廣場高級雙床房；3人入住）

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：JR新宿站西口步行5分鐘

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新宿親子酒店推介【3】東京西新宿大和魯內精選酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishi-Shinjuku PREMIER）

東京西新宿大和魯內精選酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishi-Shinjuku PREMIER）於2019年開幕，與新宿站只有一站之隔，鄰近亦有便利店，配套尚算充足。酒店提供家庭客房，設有2張單人床，客房更提供浴缸，所有房型均可加嬰兒床，適合攜同小朋友出遊時入住。

東京西新宿大和魯內精選酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishi-Shinjuku PREMIER）

房價：人均HK$523起（標準雙人房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區西新宿6-12-39

交通：東京地鐵丸之內線西新宿站步行約5分鐘

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新宿親子酒店推介【4】新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）位於旺中帶靜的地區，雖然在歌舞伎町旁邊，酒店房間設計簡約，空間十分寬敞，均設有設有洗衣機、乾衣機和微波爐，部分更提供廚具可供煮食，非常適合家庭客。想購買食材的話，周圍也有快餐店、小型超市、Donki等，非常方便！

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

房價：人均HK$1,278起（高級雙床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區歌舞伎町2-3-24

交通：東新宿站步行3分鐘

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新宿親子酒店推介【5】新宿燦路都廣場大飯店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）

新宿燦路都廣場大飯店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）離JR新宿站只有3分鐘步程，如果想去東京市區乘搭地鐵，新宿燦路都廣場大酒店跟東京地鐵新宿站僅1分鐘步程，交通非常方便！酒店客房均設有NETFLIX、hulu、U-NEXT、Youtube、prime video、AbemaTV等，小朋友就算留在酒店也不怕悶！

新宿燦路都廣場大飯店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）

房價：人均HK$579起（經濟雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都渋谷區代々木2-3-1

交通：JR新宿站南口步行3分鐘，東京地鐵新宿站A1出口步行1分鐘

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新宿親子酒店推介【6】東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）

東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）於2023年開幕，坐落在建築的39至47層，設計華貴雅緻、景觀開揚，酒店客房均擁有大面積景觀窗，在客房內都可將東京天際線壯麗景緻盡收眼底，部分房間更配備景觀大浴缸，超打卡able！酒店亦設有健身室、Spa、酒吧及3家餐廳，更提供兒童餐及兒童設施！

東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）

房價：人均HK$2,038起（尊貴單間客房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29-1

交通：西武新宿站步行1分鐘

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新宿親子酒店推介【7】東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo ,an IHG Hotel）

東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo ,an IHG Hotel）位於新宿中央公園旁邊，鄰近車站及多家百貨公司，吃喝玩樂一應俱全！酒店於2020年開業，共有143間客房，房間配備深泡式浴缸，擁有奢華的家電、用品及兒童設施，空間寬敞舒適。酒店亦設有健身室、餐廳及酒吧，更提供免費自行車租借服務！

東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo ,an IHG Hotel）

房價：人均HK$1,066起（標準雙床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區西新宿3-4-7

交通：都廳前站步行10分鐘

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新宿親子酒店推介【8】MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）

MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）距離新宿御苑、代代木公園、東京玩具美術館、新宿中央公園等都不用15分鐘車程，地理位置優越！酒店擁有40間公寓式客房，內有完備的廚房、客廳、乾濕分離浴室等，環境舒適，適合兩大兩小的家庭入住。

MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）

房價：人均HK$650起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都新宿區西新宿3-3-11

交通：都廳前站步行10分鐘

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新宿親子酒店推介【9】新宿百日酒店公寓（Hundred Stay Tokyo Shinjuku）

新宿百日酒店公寓（Hundred Stay Tokyo Shinjuku）坐落在新宿，距離大久保站僅5分鐘步程，帶小朋友出門非常方便！酒店於2018年翻新，擁有102間客房，房間設有小廚房，廚具及爐具完備，浴室乾濕分離且設有浴缸，小朋友可以盡情浸浴！酒店亦有位小朋友提供嬰兒車，並配備健身室及洗衣房等設施。

新宿百日酒店公寓（Hundred Stay Tokyo Shinjuku）

房價：人均HK$362起（高級雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區百人町2-27-7

交通：大久保站步行5分鐘

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新宿親子酒店推介【10】新宿王子大飯店（Shinjuku Prince Hotel）

新宿王子大飯店（Shinjuku Prince Hotel）坐落在新宿，附近有新宿黃金街、歌舞伎町、花園神社、哥斯拉頭雕等景點。酒店於2024年完成翻新，擁有多達561間客房，均附設深泡式浴缸及串流媒體服務，小朋友可以在房內觀賞Netflix、YouTube等平台！酒店亦設有一家可以坐擁城市全景的日本餐廳、酒吧、咖啡室等設施。

新宿王子大飯店（Shinjuku Prince Hotel）

房價：人均HK$505起（高級三人間；3人入住）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-30-1

交通：西武新宿站步行2分鐘

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