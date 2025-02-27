上野親子酒店10間｜新開幕／寶可夢主題房／小童免費／人均$261起

上野親子酒店推介2025！東京上野地理位置方便，是親子旅行入住酒店的最佳選擇！《香港01》整合10間上野親子酒店，大部分均為公寓式客房，配備廚房及客廳等空間，更有酒店提供寶可夢主題房！小朋友免費入住，人均只需$261起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

上野親子酒店推介【1】東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）位處多條鐵路線交匯的上野車站附近，交通方便。酒店客房方面，主打文青現代風，空間相對比較寬敞，標準雙床房面積約24平方米，可提供加嬰兒床，適合一家三口入住！客房的智能電視更附設串流媒體服務，可以在房間內觀看Netflix、YouTube等娛樂！酒店亦附設健身室、餐廳、咖啡室等設施。

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

房價：人均HK$590起（雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區東上野2-21-1

交通：JR上野站步行5分鐘

東京上野諾加酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上野親子酒店推介【2】東京風景酒店（Landabout Tokyo）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）於2020年開幕，距離上野站只有一站之隔，整棟酒店由舊建築翻新而成，客房主要採用無機質風的灰藍色調，呈現出簡約時尚氛圍。酒店提供適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等，最多可容納5人入住，家族旅行亦可一起住。較寬敞的房型更設有露台，更可以遠距離眺望晴空塔景色！

東京風景酒店（Landabout Tokyo）

房價：人均HK$468起（緊湊型雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區根岸3-4-5

交通：JR上野站步行10分鐘

東京風景酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上野親子酒店推介【3】東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）於2021年開業，距離JR上野站僅10分鐘路程。酒店房型可供4至6人入住，空間最小的「高級家庭豪華房」採用雙人床加碌架床設計，其他客房皆為和洋式房型，配備雙人床及和式榻榻米空間。所有房型配備客飯廳及簡易廚房，部分更有洗衣機及吸塵機等家電，適合親子或多人出遊！

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）

房價：人均HK$464起（酒店隨機房型；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區北上野1-7-6

交通：JR上野站步行10分鐘

東京上野曼迪尊貴酒店公寓搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上野親子酒店推介【4】MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）主打簡約時尚的公寓式房型，由JR山手線上野站出發，只需步行約3分鐘！所有房間均設有小客廳及廚房，空間相對寬敝。酒店更有小朋友至愛的寶可夢主題房，有巨型卡比獸和一眾可愛小精靈，更可免費加嬰兒床，最多可容納4人，大家族旅行都可以一齊住！

MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

房價：人均HK$537起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都台東區東上野4-26-3

交通：JR上野站步行3分鐘

MIMARU東京 上野EAST搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上野親子酒店推介【5】MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）

MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）地理位置優越，距離JR上野站、阿美橫丁等僅需步行10分鐘，附近亦有便利商店等，這間上野酒店房間相對新穎寬敞，空間感十足，設有迷你客廳、茶水間之外，更有小型廚房可供簡易煮食，整體住宿環境十分舒適，可以4人入住，絕對是一家大小旅遊住宿之選。

MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）

房價：人均HK$505起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都台東區上野7丁目14-4

交通：上野站步行13分鐘

MIMARU東京 上野NORTH搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上野親子酒店推介【6】MIMARU東京 上野御徒町（MIMARU Tokyo Ueno Okachimachi）

MIMARU東京 上野御徒町（MIMARU Tokyo Ueno Okachimachi）坐落於東京上野，距離阿美橫丁、秋葉原、上野之森美術館及上野公園等景點不用15分鐘路程，地理位置極佳！酒店於2019年開業，共有31間公寓式客房，配備廚房及客飯廳，最大的房型可容納8人入住，非常適合親子旅行！

MIMARU東京 上野御徒町（MIMARU Tokyo Ueno Okachimachi）

房價：人均HK$580起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都台東區上野一丁目17番1號

交通：上野廣小路站步行4分鐘

MIMARU東京 上野御徒町搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上野親子酒店推介【7】MIMARU東京 上野稻荷町（Mimaru Tokyo Ueno Inaricho）

MIMARU東京 上野稻荷町（Mimaru Tokyo Ueno Inaricho）於2018年開業，鄰近國立西洋美術館、東京文化會館、上野之森美術館、丸井百貨等景點，吃喝玩樂一應俱全，帶小朋友旅行亦十分方便！酒店共有40間公寓式客房，配備乾濕分離浴室、完善的廚房及客飯廳，最多可供4人入住。酒店亦配備公共洗衣間，非常方便！

MIMARU東京 上野稻荷町（Mimaru Tokyo Ueno Inaricho）

房價：人均HK$483起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都台東區東上野5-8-2

交通：稻荷町站步行5分鐘

MIMARU東京 上野稻荷町搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上野親子酒店推介【8】三井花園酒店上野 / 東京（Mitsui Garden Hotel Ueno - Tokyo）

三井花園酒店上野 / 東京（Mitsui Garden Hotel Ueno - Tokyo）位於上野JR車站對面，鄰近阿美橫丁、國立西洋美術館及上野公園等景點，帶小朋友出行非常方便！酒店曾於2023年翻新，共有242間客房，房間帶有羽絨被、高檔床上用品、浸泡浴缸等設備，更有熊貓主題房，非常適合小朋友！酒店亦提供洗衣間、自動售賣機及餐廳。

三井花園酒店上野 / 東京（Mitsui Garden Hotel Ueno - Tokyo）

房價：人均HK$480起（中型雙人房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址： 東京都台東區東上野3-19-7

交通：JR上野站步行2分鐘

三井花園酒店上野 / 東京搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上野親子酒店推介【9】圓點東京酒店（Dots. Tokyo）

圓點東京酒店（Dots. Tokyo）於2021年開業，前往入谷站僅需步行8分鐘，去上野站步行約20分鐘，距離東京熱門景點淺草寺雷門、東京晴空塔等亦算近。酒店以木系裝潢設計，高樓層可以看見晴空塔，而且整潔舒適，最多更可供5人入住，非常適合家庭客！

圓點東京酒店（Dots. Tokyo）

房價：人均HK$261起（家庭房；5人入住）

地址： 東京都台東區北上野 2-1-17

交通：入谷站步行8分鐘

圓點東京酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上野親子酒店推介【10】上野站前百夫長酒店及水療中心（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）

上野站前百夫長酒店及水療中心（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）距離上野站僅2分鐘路程，鄰近阿美橫町、上野恩賜公園等景點，地理位置優越！酒店家庭房最多可以8人入住，面積約38平方米，當中設有2張雙人床和2張碌架床。酒店亦有24小時開放的溫泉大浴場，部分房型更附有私人露天風呂，適合有小朋友的家庭或多人旅行！

上野站前百夫長酒店及水療中心（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）

房價：人均HK$412起（中等雙人床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區上野6-8-16

交通：JR上野站步行2分鐘

上野站前百夫長酒店及水療中心搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略