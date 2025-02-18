雨水節氣｜中醫教五招化濕健脾 防身體寒濕積聚 附雨水保健食療

雨水是春季的第二個節氣，天氣開始回暖，北方冰雪融化，降雨增多。但春寒尚未完全消退，此時又濕氣增加，萬物逐漸復甦。氣溫時冷時熱之際，人體易感受邪氣，又正值流感高峰期，更需要注意保健。

本文作者：博愛醫院黃子欣中醫師



舊疾患易復發，特別是慢性過敏性疾病，如慢性支氣管炎、哮喘病、皮膚病及風濕性疾病等，病情有機會發生變化或加重。脾主運化，更為後天之本，所以此時應重視脾胃健康，並適當化濕健脾，以免寒濕積聚導致身體不適。

一、護脾健脾，防止濕氣滯留

雨水氣候濕潤，脾胃較易受濕氣影響而運化功能受阻，進而引發食欲不振、腹脹、乏力、關節疼痛等症狀。因此可適量食用健脾祛濕的食物，如薏苡仁、紅豆、山藥、蓮子等。「春日宜省酸增甘以養脾氣」，春天肝氣當令，酸味入肝，過食酸味的時候會使肝氣過盛，橫逆損傷脾胃。故應減少食酸味，可選擇甘味之品，如南瓜、桂圓、杞子、紅棗等。

二、適度保暖，預防寒氣侵襲

天氣雖逐漸回暖，但氣溫變化不穩定，仍乍暖還寒，需注意防寒保暖。大家的厚衣服不能驟減，尤其是手腳和腰腹部位，應採取下厚上薄的方式穿著，方便隨時添減衣物，以防著涼而感冒。

三、保持適量運動，增強體質

春天適合進行緩和的有氧運動，如散步、慢跑、太極拳等，以促進新陳代謝，加速排出體內濕氣。運動也能增強體質，提高免疫力，幫助身體適應氣候變化。運動時間可選在氣溫較和暖的白天進行，避免在過於寒冷或潮濕的環境中進行劇烈運動，以免受寒。

四、夜臥早起，養成良好作息

春季應順應自然的規律，夜臥早起，廣步於庭。身體沐浴春日陽光下，讓人精神充沛、以養護陽氣。而身體得到良好的休息時，脾胃健運得當，體內濕氣自然而除。

五、情緒調節，保持心情愉快

雨水時節天氣變化頻繁，陰雨天朦朦則影響心情，繼而容易抑鬱、焦慮，使肝氣鬱結，故適時調節情緒，保持心情愉快。可多進行冥想、戶外活動，與朋友交流，讓身心都感到放鬆，以舒緩壓力。

兩大雨水適用保健食療

以下是適合雨水節氣的保健食療，能幫助養護脾胃、提升免疫力，增強體質。

一、 薏仁紅豆湯 (一人份)

薏苡仁和紅豆皆具有健脾祛濕的功效；薏苡仁能利水消腫、除痹、清熱，紅豆則補血利尿。兩者並用有助於排除體內多餘濕氣，減輕水腫。

材料：薏仁30克、紅豆30克、冰糖適量。

做法：將薏仁和紅豆提前浸泡2小時，加水煮沸後小火煮1小時，變綿後加入適量冰糖調味即可。

二、山藥南瓜蓮子粥(二人份)

山藥健脾胃、益腎氣，南瓜補中益氣，蓮子補脾養胃，三者搭配有助於養護脾胃、增強消化能力。此粥特別適合體質虛弱或脾胃功能較差的人。

材料：新鮮山藥60克、南瓜60克、蓮子20克、糙米50克、紅棗3粒。

做法：山藥、南瓜去皮切塊，連同泡好的蓮子、糙米、紅棗加2升水，小火煮成粥，煮至米爛湯稠即可。

雨水節氣正值冬春交替，人體容易受到寒濕侵襲，應注意脾胃的保健。「隨風潛入夜，潤物細無聲」，希望各位通過合理飲食、適度運動、良好作息習慣，以及情緒調整，可助身體順利度過早春，保持健康活力，在春季旺盛生機裏，打下良好基礎。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。