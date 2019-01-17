【流感高峰】對抗流感要靠免疫力　營養師教你點從飲食入手

今年流感高峰期情況比往年嚴峻，早前醫管局更公布急症室求診人數持續高企，經急症室入內科病房人次多得誇張，更有醫院內科病床佔用率達133%。而要病菌消失於世上是沒有可能的，要令小朋友減少染病的機會，除了注意個人衛生外，其實亦可以從日常生活飲食入手，增強免疫力。

87%幼童曾在12個月內看過醫生

根據助產士及母嬰護理服務人員協會委託「親子王國」進行問卷調查的結果顯示，在過去12個月內，受訪家庭中有87%幼童曾出現流感病症而去過一次或以上診所看醫生。當中最多小朋友出現的病症分別是：流鼻水、咳嗽、發燒。

不過問卷調查帶出另一個問題，就是普遍家長會以多休息、多運動以及注意個人衛生去提升免疫力，雖然是正確的，但往往卻忽略了飲食方面，因此註冊營養師羅嘉敏（Carmen）有以下小貼士給家長。

註冊營養師羅嘉敏。（攝影：李紫銘）

免疫力對小朋友尤其重要 身型肥瘦有影響

Carmen指出在流感高峰期，多了小朋友出入診所醫院亦無可厚非，但很多宣傳都會提醒小朋友注意個人衛生，勤洗手勿亂摸東西之類！雖然這些建議是正確的，但小朋友天性好動，並不會100%做到這些指示，因此歸根究底，同一個場地，為什麼有小朋友「中招」，有人則沒有事，都是和最基礎的免疫力有關。

幼童的「肥瘦」的確會和免疫力有一定關係，只是我們不能單靠肉眼去判定肥瘦。最科學的做法是參考生長圖表，最理想的就是在生長線標準內，如果輕過標準，免疫力或會稍弱；而重於標準，雖然不代表免疫力會較差，但因肥胖而洐生的其他健康問題亦不容忽視。

家長易忽略維他命A、D、乳鐵蛋白 根據上述問卷調查結果，最多家長認為維他命C最能幫助提升小朋友免疫力，不過Carmen則表示，其實維他命Ｃ對防禦流感的功效不大，但身體不適時，維他命C可以加快復原速度。而大眾最易忽略的反而是維他命A、D和乳鐵蛋白。

GettyImages 維他命A Carmen維他命A可以保護黏膜組織，維持免疫系統功能，而黏膜組織會出現在消化系統、呼吸道、尿道等地方，因此黏膜組織維持得好，就能減少染病。 含有維他命A的食品：紅蘿蔔、柿子、蛋黃、奶

GettyImages 維他命D 維他命D是喚醒體內「殺手細胞」（T cell）的重要一員，因此缺乏維他命D「殺手」便不會主動幫小朋友殺滅病菌。 含有維他命D的食品：青魚、雞蛋、芝士 以及戶外活動15分鐘左右接觸陽光亦可，不過家長切忌為小朋友又開傘又全身塗滿防曬，這樣做是沒有效的。

GettyImages 乳鐵蛋白 乳鐵蛋白是香港家長比較認識少的營養成份之一，乳鐵蛋白是負責運送鐵質去我們的細胞裡，令我們的免疫力增強。 含有乳鐵蛋白的食品：母乳初乳、補充品、有添加乳鐵蛋白的奶粉 Carmen補充，大約十公斤、即44杯牛奶只有一克乳鐵蛋白，因此無論乳鐵蛋白的含量、吸收率，最好的都是來自媽媽的初乳，因此餵母乳的好處不單是含有各種抗體，更有這些日常飲食較難攝取到的乳鐵蛋白。如果家長覺得小朋友有需要額外補充乳鐵蛋白，應先咨詢營養師或醫生意見。

天然食物最有效

Carmen說現在的家長都很有想法：「想聰明點，食多點DHA、免疫力差食維他命A+C！」不過所有營養都一定是從天然食品當中攝取最好，因為最易吸收。藥丸、營養補充品一來是需要花錢購買，二來小朋友不會懂得均衡飲食的重要，我缺什麼就去食相關的營養補充品，是本末倒置。Carmen更強調，其實過份補充不需要的營養是沒有用的，因為只會排出體外！

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