【爸爸媽咪唔易做】「感統」行為小警號 第二回│H.Y老師

上一個星期，H.Y老師分享了「用腳尖行路」是一個提醒家長有關小朋友「感統」的小警號。今次H.Y老師繼續分享一些家長可能會忽略的行為，讓大家可以留意一下。

衣物的喜好

各位家長有沒有留意當買一些新衣給小朋友時，總有一部份是小朋友很不喜歡，穿上後會有「周身痕」的感覺。其實有些衣物的材質，又或者裏面的標籤，會令感覺特別敏感的小朋友覺得有痛楚，所以才引起他們「周身痕」的感覺。

緊身的感覺

有部份小朋友為了可以感受有力量包圍，以及可以讓自己冷靜一點和專注力加強時，他們會把自己的衣服穿緊一點，有時小朋友也會強行把鞋履和鞋帶綁得很緊，一樣道理，就是為了可以有緊緊的感覺。

（Getty Image）

少玩公園設施

當和小朋友到公園時，可以留意一下他們對鞦韆、攀登架等設施的喜好和接受程度。因為這類設施是對身體平衡方面有很大的幫助。在「感統」方面即指「前庭」和「本體」部份，所以小朋友如接受不到，在「感統」方面也可能需要留意一下呢！

以上是一些很細微但容易忽略的行為，所以家長可以參考一下。如小朋友長期也有類似行為，可以在「感統」方面為他們做加強。但無論如何，有以上行為不代表絕對有「感統」問題，H.Y老師只是讓家長可以有多一個方向暸解和觀察自己的小朋友！

如果各位家長有問題，歡迎inbox H.Y老師呢！謝謝支持！

H.Y老師 （專頁：爸爸媽咪唔易做）

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！