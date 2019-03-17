子女話極唔聽，令你經常失控？社工分享有效管理憤怒情緒5步驟

很多家長都很疼孩子，亦會竭盡所能地教好他。只是每個子女的成長歷程都不一樣，性格能力等亦各有差異，家長教導的過程很容易會勞心又勞力、激心又激氣。 如果處理不好，猶如一個計時炸彈，炸到親子關係破裂難補兩敗俱傷。 文：韓曄姑娘（註冊社工）

故此大家在發怒之前，最緊要記住以下五個重要的步驟（按圖瀏覽）▼▼

憤怒像超級病毒，會高速傳染，其感染力和殺傷力足以令人家破人亡。作為智慧家長我們都要時刻警醒，免因小失大。

以下「辨識憤怒小清單」，有助大家及早察覺自己的情緒反應▼▼

生理反應 情緒反應 行為表現 心跳加速 生氣 哭泣 口乾舌燥 不滿 打人 面紅耳赤 擔心 臉黑 說話很大聲 煩惱 打牆壁 拳頭緊握 怨恨 擲東西 頭痛 沮喪 大罵 無胃口 失望 沉默 血壓上升 憂鬱 唔睬人 內疚 睡覺

參考書目︰《庭內和解 – 親子衝突調解計劃教材套》香港青年協會出版

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：和青少年期的子女相處】

【如對親職管教有任何問題，可發訊WhatsApp咨詢熱線 6811-2959，由「香港青年協會」註冊社工提供專業協助！】