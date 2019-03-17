子女話極唔聽，令你經常失控？社工分享有效管理憤怒情緒5步驟

撰文：香港青年協會家長全動網
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很多家長都很疼孩子，亦會竭盡所能地教好他。只是每個子女的成長歷程都不一樣，性格能力等亦各有差異，家長教導的過程很容易會勞心又勞力、激心又激氣。 如果處理不好，猶如一個計時炸彈，炸到親子關係破裂難補兩敗俱傷。
文：韓曄姑娘（註冊社工）
故此大家在發怒之前，最緊要記住以下五個重要的步驟（按圖瀏覽）▼▼
憤怒像超級病毒，會高速傳染，其感染力和殺傷力足以令人家破人亡。作為智慧家長我們都要時刻警醒，免因小失大。
以下「辨識憤怒小清單」，有助大家及早察覺自己的情緒反應▼▼
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生理反應
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情緒反應
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行為表現
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心跳加速
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生氣
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哭泣
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口乾舌燥
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不滿
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打人
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面紅耳赤
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擔心
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臉黑
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說話很大聲
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煩惱
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打牆壁
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拳頭緊握
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怨恨
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擲東西
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頭痛
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沮喪
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大罵
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無胃口
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失望
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沉默
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血壓上升
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憂鬱
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唔睬人
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內疚
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睡覺
參考書目︰《庭內和解 – 親子衝突調解計劃教材套》香港青年協會出版
【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：和青少年期的子女相處】
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