【親子食譜】3個主食材、10分鐘時間　炮製日本風雞肉御好燒

想要大口吃油膩食物的日子，可以做類似綠豆煎餅的日本御好燒（什錦燒餅）。把冰箱裡的蔬菜、雞蛋和雞胸肉罐頭拿出來，很快就能做好一道熟悉又獨特的混搭小菜。

食材

雞胸肉（罐頭） 135g 泡菜 110g 高麗菜 150g 洋蔥 65g（1/3個） 青椒 45g（1/2個） 雞蛋 2顆 麵粉 30ml 沙拉油 適量

醬料

豬排醬 適量 美乃滋 適量 柴魚片 適量

美味秘訣

御好燒翻面的方法比起單用平底鍋，更建議用一個比較大的盤子當作蓋子，然後把整個平底鍋翻過來。御好燒移到盤子上之後，再推回平底鍋裡，這樣就可以在不讓御好燒散開的情況下翻面了。

立即按圖看做法▼

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Tips

步驟1 蔬菜切成細絲，煎的時候才容易熟，吃起來也方便。 步驟3 請用中火或小火，否則雞蛋容易燒焦。 步驟5 把盤子蓋到鍋上，平底鍋整個翻過來就能成功翻面！

◎更多精采內容請見： 書 名：10分鐘做晚餐 作 者：曺瑄敏, 趙庸辰 譯 者：陳品芳 出版社：采實文化 10分鐘做晚餐，拋開傳統家庭晚餐三菜一湯的概念，改以一湯/盤三菜料理，省時但不省營養，讓「回家做晚餐」變容易，「回家吃飯」，變成一天最期待的美好時光。

《10分鐘做晚餐》書本封面

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】

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