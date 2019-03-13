【媽媽之苦】兩孩在職媽壓力高40%　公司友善措施有效減壓

雖然孩子是家庭的開心果，不過教養小孩和家庭的經濟壓力，也很容易累垮父母。不少媽媽都選擇成為在職媽媽，希望減輕家庭的經濟重擔，同時兼顧孩子和日常的家頭細務，英國早前有研究指出，育有2個小孩的在職媽媽心最苦，所承受的壓力比他人高出40%！

（VCG圖片） 很多父母都擔心家中只有一個孩子，他會孤單、寂寞，又怕他萬千寵愛在一身，性格會變得自我中心。因此，不少父母會考慮多生一個弟妹，讓孩子們做伴。不過，生二寶之前，媽媽可能要想清楚自己是否能承受多照顧一個孩子的壓力。 據《英國社會學期刊》，曼徹斯特大學和埃塞克斯大學近日合作，分析了6000多位女性，了解每個家庭的背景，包括她們的工作、生活、身體狀況等，分析11項評估指標，發現「育有2名小孩、全職工作的媽媽」比「沒有孩子的女性」，壓力高出40%，比「育有1個小孩的媽媽」也高出18%。

雖然家庭友善的工作空間是社會發展的趨勢，但是很多辦公室仍未開展相關的措施。研究同時指出，2孩在職媽媽如果在採用「彈性工時」的公司工作，可以比傳統工作間上班的媽媽，減少37%壓力！