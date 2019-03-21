【古法瘦身】編輯轉型紮肚師為產後媽媽修腰　獲得不同的滿足感

對產後媽媽來說，除孩子之外，最在意的應該是「卸貨」後無法平伏下來的鬆弛肚皮。當媽後最困難的事第一位應該是減肥，單是照顧孩子已霸佔媽媽所有時間。近年深受本港媽媽熱捧的古法紮肚，源於印尼等東南亞地區，專門針對產後婦女因懷孕生產而鬆弛的肚皮，盡快回復正常。原先從事親子媒體編輯的Joys不甘當平淡的上班族，決定跳出舒適圈，飛往峇里學紮肚，因為她發現「每位媽媽想靚的心沒有因為生仔而變過」。 攝影：鄭子峰、部份圖片由受訪者提供

Joys未去印尼學紮肚之前，亦有在香港學過馬來西亞的紮肚，由於從事育兒資訊媒體編輯，比別人多機會接觸最新最快的資訊與潮流，在幾年前已開始留意到很多媽媽去紮肚修身，而且紮兩紮就會瘦，好奇心驅使她去香港報讀一個短期課程。 她說：「我很想嘗試另一種生活模式，因為我覺得人生不只是上班，以前經常覺得時間不夠用，工作時不停追趕時間，放工已經很累，假日只想留在家休息，於是我想：『係咪成世都係咁？不停返工放工好攰？』加上社會環境唔重視寫作人，亦不重視質素，感覺得有點無奈，所以想找另一種生活模式，可以有返自己時間。既然有一件事我很有興趣，就決定去做。但香港的課程較為速成班，學完之後我找了一個朋友做試驗，真的看到她成功瘦下來，那刻我覺得很神奇，但朋友一路問我有關紮肚的問題，我也啞口無言，於是燃起我想更了解的心。」 專程赴印尼學藝 Joys表示紮肚起源於東南亞，有馬來西亞一派及印尼一派，她選擇去印尼學，在當地逗留了一個多月，學習孕婦按摩、產後護理和理論，考獲印尼政府認可的紮肚證書及專業資格。「紮肚就好像中國人產後要吃薑醋一樣，是古時一直流傳下來的民間智慧，在印尼流傳幾百年，而印尼和馬來西亞的紮法不一。在印尼的媽媽一般會紮肚40多日，而香港媽媽紮的時間較短，一般10至15日完成一個療程。」

坊間看到紮肚後的媽媽會有一個個用布打成的結，與印尼紮法不同。Joys說：「在肚皮外用一塊純棉長布在媽媽的盆骨開始向上包裹，配合獨特的產後摩手法，馬來西亞式的會一邊包一邊打結，最後會看到有一排結出來，印尼式的就沒有打結，靠紮肚師自己拉實，方便產後媽媽郁動，同時不易走位。」Joys表示自己較喜歡印尼的紮法，因為減少了結與結之間的空隙，更貼身，而且不會被結頂著肋骨和內臟。

按摩配合紮肚效果更佳 上門的紮肚服務由30分鐘按摩開始，重點按摩腹部，促進血液循環，幫助因懷孕而變大或走位的器官回復正常大小及回到原位。之後會進行足浴，為產後媽媽驅寒，最後以挺身的純棉長布由媽媽的盆骨開始向上包裹，層層紮緊至上腹位置。 Joys說：「紮肚與按摩是相輔相成，如果你只紮不按或只按不紮， 效果也較不理想。由於婦女因為生產而令腹直肌向外擴張，緊緻鬆弛肚皮，收細分開腹直肌，重塑腰線，這樣可幫她們幫助內臟恢復產前位置，去除肚風及水腫，所以整個過程有些媽媽會一直放屁，這是很正常的。惟有濕疹、高血壓及心臟病也不建議進行紮肚，或諮詢醫生意見。」

媽媽忙於照顧孩子 難以運動減肥 這天我們跟Joys來到剛誕下第二胎的媽媽Rubi家中，了解紮肚的過程，Rubi一邊要照顧4歲的大兒子Quinton上學，同時要照顧初生兩個月的幼子Qasin，完全沒有時間想減肥的事。「婚後知道自己患上甲狀腺亢進，食藥18個月停藥後兩個月才懷上哥哥，懷孕令復發機會加大，加上工作壓力令自己不勝負荷，所以決定辭職做全職媽媽。」 Rubi指當全職媽媽卻比上班時更忙，她說：「我試過做運動，但每日單是照顧兩個孩子已經很累，紮肚讓我足不出戶就可以減肥，完成紮肚療程後，我腰圍減少了3吋，之後一直都沒有反彈過。有人誤會紮肚跟穿矯形內衣相近，其實不同，紮肚不能自己幫自己紮，相對不會輕易除下來，矯形內衣箍著時很瘦，除下來會鬆，感覺像箍表面的肉，紮肚是會將兩邊肌肉拉入去，加上30分鐘的按摩令整個人結實很多，我紮肚後還可以帶兒子去AIA嘉年華玩。」

樂與媽媽分享育兒知識 Joys坦言新手媽媽往往比較緊張，特別對小朋友的聲音較敏感，縱使合上眼睛享受著按摩，也不時會跟Joys說:「不行，我聽到孩子的哭聲，你可以幫我看一下孩子現在是什麼表情嗎？」Joys明白始終是第一次當媽媽，對孩子的一舉一動也會容易敏感。 「我可以分享我之前工作得到的育兒知識給她們聽，好像嬰兒出紅疹並不是會一秒轉好，但有個人跟新手媽媽進行交流，有個心靈慰藉，也可令媽媽感覺舒服點。」而產後幾年的家庭又會是另一世界。她說：「家裡明顯地熱鬧些、嘈吵些，小朋友可能會不斷在問：『媽媽你在房幹什麼』、『我可以入來看看嗎？』也試過有小朋友很窩心在門口楔張紙條進來，上面畫了公仔讓我看。」