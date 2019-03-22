【兒童健康】媽媽懷孕時飲用太多高糖飲品　影響孩子智力及記憶

「糖」是一種令人又愛又恨的東西，糖會令所有東西變得更美味，但一旦攝取過多，又會影響健康！對孕婦來說，如果懷孕期間，飲用含糖量多的飲品更會影響嬰兒的認知能力及智能發展，例如記憶力較差、解難能力下降等。

影響是長遠的

美國梅里馬克學院及哈佛公共衛生學院研究人員招募了1,234名懷孕期少於22週的婦女，孩子出生後，於他們約3歲以及約7歲時評核其智力，從而得出孕婦攝取愈多添加糖，對幼童認知能力愈具負面影響這一結論！

以有關孕婦每日平均攝取49.8克(約10粒)蔗糖為例，她們的孩子於中童期（約７歲）的測試表現如下：智力測驗中得分較低，包括解難能力、記憶力與學習能力及圖像記憶以及言語表達能力會比一般弱。

添加糖在汽水中很常見 添加糖泛指白糖、黑糖、蔗糖、葡萄糖、黑糖、蜜糖等。添加糖在果汁飲品、汽水中也會接觸得到，即使是代糖汽水如Diet Coke，亦不見會健康得多！除了飲品外，含大量添加糖的食物包括糖果糕餅、蛋糕、酥皮糕點、餅乾等，因此孕婦或幼童也應少吃為妙。

果汁飲品不代表健康 上述研究同時發現，當孩子進食較多水果，無論是小時候的理解詞彙、肌肉活動能力還是到初小階段時的語文智能方面表現會更出色，但家長千萬不要把「水果」兩個字當成是有益的象徵。大家要弄清楚飲品上的「水果」是指成分還是味道，如果飲品只是含有水果味道，那其餘成分其實是水、糖分、蜜糖、糖漿或其他形式的添加糖而已。

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