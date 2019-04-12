【教養】嚴格不等於嚴苛！及早這樣建立家規　子女長大後才會聽話

較早前，台灣台南有位小二學生因為成績退步，被補習班老師用愛的小手打到嚴重瘀青，家長前往補習班了解情況時，還被補習班反指「是家長說可以打」。究竟面對孩子犯錯時，有哪些方式可以教導孩子，讓孩子從此改掉壞習慣呢？

近年來，各界不斷推崇愛的教育，因為在充滿愛的環境下成長的孩子，通常都較樂觀、積極，也較有自信，但愛的教育並不是指孩子可以對父母予取予求、耍任性，且犯錯也應該被原諒，不少父母因為誤解愛的教育，因此犯下教養錯誤，像是過度寵溺、讓孩子索取無盡的愛等。

愛的教育不等於過份寵溺度！事實上，愛的教育應該是建立在以下3種基礎上（點圖閱讀）▼

【鐵的紀律Do or Don't？】

不少人誤會鐵的紀律就是斯巴達式教育或是打罵教育，但事實上，鐵的紀律是指在愛的基礎上，父母給予孩子適當的關愛與合理的管教。它包含以下兩種要素：

1）嚴格而不嚴苛

嚴格而不嚴苛指的是對於合理的規範，絕對徹底執行，但不會過度、不合理，或是包含負面評價式的要求。

2）堅定而不模糊

堅定而不模糊指的是父母在給予孩子規範時採取堅定的態度，而不會模糊或矛盾，也不會不斷破壞自己訂下的規則，使孩子無從適從。

愛的教育Yes or No？（Gettyimages／視覺中國）

五方式 正確教養孩子

想要讓孩子乖乖聽話，究竟該用什麼方式呢？事實上，愛的教育與鐵的紀律各有其優缺點，若是能將兩者合併，也就是在愛的教育中加入合理的管教，幫孩子從小就建立合理規範，讓孩子在成長過程中有一個方向可以遵循。

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