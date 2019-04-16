過敏、便秘、厭奶、出牙……0至1歲BB最常見12個問題　一文答晒你

新手父母剛開始照顧寶寶往往有層出不窮的問題，尤其是飲食，一下怕這個食物寶寶吃了會過敏、一下怕寶寶拉肚子會營養不良、一下又擔心寶寶只愛喝奶，不愛吃副食品。本文整理0～1歲常見的12個飲食問題，請兒科醫師來解答。只要掌握這些原則，就能讓北鼻頭好壯壯！

Q：餵奶時，如何判斷孩子吃飽了？

A：可以從兩部分觀察，一是喝完奶的表現；一是大小便的次數。台灣大學醫學院附設醫院兒童腸胃科主治醫師吳嘉峰表示，寶寶快喝飽時通常會逐漸放慢吸吮速度，再自然鬆開乳頭或奶嘴，此時寶寶會呈現全身放鬆的狀態，有的孩子甚至會睡著，沒喝飽的寶寶離開乳頭或奶嘴時多半會哭鬧或躁動不安；新生兒出生後超過48小時沒有排便或一天小便少於6次，也是奶量偏少的表現。

Q：如何幫助孩子度過厭奶期？

A：厭奶有兩種可能，一種是寶寶開始對外在環境感到好奇，以致喝奶常常分心、吸吮頻率變低；一種是寶寶需要奶奶以外的營養，要開始減少奶量、添加副食品。如果是前者，可以等寶寶肚子餓再餵，餵奶時選擇一個安靜不受干擾的環境。若是後者，可以開始為寶寶添加副食品，從澱粉質地的泥狀物（如米精、麥精）開始補充，再循序加入蔬菜與蛋白質，以4～7天為一個週期讓寶寶嚐試新食物，逐漸以副食品取代奶奶。吳嘉峰醫師提醒，父母在寶寶厭奶期間應避免過度焦慮或急躁，以免孩子產生壓力，會更抗拒進食。

父母在寶寶厭奶期間應避免過度焦慮或急躁，以免孩子產生壓力。（Gettyimages／視覺中國）

Q：1歲前不能吃哪些食物？為什麼？

A：此時寶寶的免疫系統及腸道菌叢尚未成熟，食用被肉毒桿菌孢子汙染的蜂蜜可能會中毒，因此絕對不能吃蜂蜜。此外，外觀容易與鱈魚混淆的油魚油脂含量高，寶寶腸道無法完全吸收，吃了以後容易腹瀉，因此也不能吃。除了這兩種食物，其他禁忌食物要視個別情況而定。如果家族有過敏病史，1歲前應避免讓寶寶接觸花生、芒果、奇異果、帶殼海鮮等致敏性高的食物。

Q：哪些食物容易引發孩子腸胃不適？

A：影響腸胃的食物可以6個月（食用副食品前、後）做為分水嶺；6個月前寶寶可能會對牛奶蛋白過敏，在喝完配方奶後出現腹部脹氣、嘔吐物帶血絲、大便帶血等表現；6個月後寶寶食用高油高糖的食物會因為滲透壓偏高，出現非特異性慢性腹瀉的表現，此時寶寶雖然會持續拉肚子，但體重仍然會正常增加。除此之外，少數嬰幼兒在急性腸胃炎後仍持續腹瀉超過2週以上，原因通常是短暫的乳糖吸收不良，此時寶寶會體重遲滯甚至下降，須避免食用含乳糖的食物，如果寶寶仍以奶奶為主食，可以考慮暫時用無乳糖配方奶取代。

Q：寶寶為什麼會便秘？便秘時應該怎麼吃？

A：嬰幼兒水分攝取不足或太晚添加副食品都會造成便秘。吳嘉峰醫師表示，由於母奶、配方奶含有豐富水分，而副食品的水分含量較少，許多寶寶開始吃副食品以後，都會因為水分不足而便秘。有些寶寶在6個月以後仍以母奶或配方奶為主食，腸道缺乏纖維質刺激蠕動，也會造成便秘。寶寶便秘時應該多給他補充水分（分量視寶寶的體重而定），給予利便的香蕉、木瓜等水果以及糙米、燕麥、南瓜、高麗菜、菠菜、小白菜、花椰菜、茄子、地瓜、馬鈴薯等高纖食物。

少數嬰幼兒在急性腸胃炎後仍持續腹瀉超過2週以上，原因通常是短暫的乳糖吸收不良。（Gettyimages／視覺中國）

Q：排便次數減少就是便秘？

嬰兒出生3週～1個月左右，腸道吸收功能會逐漸改善，此時全母乳寶寶的排便次數可能降為一天兩次甚至兩週一次，這是正常現象。只要寶寶沒有出現脫水、腹脹、食慾下降、噁心嘔吐的症狀，就不是便秘。

Q：如何替感冒的孩子補充營養？

A：非腹瀉的感冒基本上不用額外補充營養，比照一般正常飲食即可。不過因為寶寶感冒通常會因為發燒或體溫升高流失水分，此時咽喉會分泌濃稠的分泌物使食慾受到影響，因此需要額外補充水分，避開堅硬或刺激性食物。若是腹瀉型感冒，急性期應少量多次補充口服電解水，口服電解水可讓9成以上因為腹瀉產生輕度～重度脫水的寶寶體內含水量恢復正常，並防止低血糖的產生。等寶寶嘔吐情況改善，即可讓寶寶以少量多次的方式循序漸進攝取稀飯、軟飯、麵條、蔬菜、肉類等食物，以不油膩為主。

Q：寶寶只愛喝奶，不愛吃副食品，怎麼辦？

A：孩子不愛吃副食品的可能原因有很多，包括太晚才添加、沒有減少奶量、平常水喝太多、沒有營造合適的用餐環境…等等。吳嘉峰醫師表示，一般來說，小嬰兒最晚6個月就要開始添加副食品，寶寶吃副食品前2小時應避免喝奶奶或水，副食品的種類也要儘量多元化。孩子開始吃副食品以後，應準備一張他專屬的兒童餐椅，讓孩子在用餐時間坐在餐桌旁與大人一齊進食，如此既可以避免孩子在吃飯時分心，也可以讓孩子對「吃飯」這件事更有參與感。

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Q：長牙初期適合吃哪些食物？餵食原則？

A：長牙初期牙齒只能切割無法研磨，此時應給予稀飯、米餅、包子皮、饅頭皮等能夠被口水軟化的澱粉類食物，以及成熟香蕉、木瓜、葡萄等軟質水果。這些食物寶寶較容易咀嚼，也不會有吞嚥上的困難。餵的時候應隨時注意寶寶咬下的食物尺寸是否太大，以免梗塞喉嚨。

Q：何時可以開始餵寶寶喝水？每天要喝多少水？

A：6個月以下只要奶量足夠，沒有出現囟門凹陷、哭泣沒有眼淚、一天排尿少於6次的脫水症狀，或因為腹瀉、感冒發燒而脫水，一般不用額外補充水分。6個月以上因為部分副食品取代奶量，可以開始餵寶寶喝水，每日補充水量以寶寶的體重扣除奶量的8成計算，寶寶每天須小便至少6次以上。

（Gettyimages／視覺中國）

Q：小小孩食物過敏通常會有哪些症狀？

A：前面提過對牛奶蛋白過敏的寶寶會出現腹脹、噁心嘔吐、嘔吐物或糞便摻血的症狀，部分寶寶還會出現疹子。6個月後食物過敏的表現以疹子為主，較少出現腹脹、嘔吐的症狀。一般來說，只要停止供給過敏前吃的食物（把過敏源移除），過敏症狀會在24～48小時內消失，如症狀仍未消除，服用抗組織胺即可改善。

Q：餵寶寶的技巧？如何不讓寶寶吃得渾身髒兮兮？

A：添加副食品初期，寶寶的吞嚥能力尚未成熟，食物容易從嘴角流出，此時應將湯匙匙面放在寶寶的舌頭上，讓寶寶可以直接把食物吞下去。當寶寶開始學習自己吃飯，應給寶寶使用口徑、設計符合其年紀的餐具、可固定底盤的餐碗或餐盤，並讓寶寶圍上圍兜兜，在固定地點吃飯，避免在吃飯過程中玩玩具、看影片或手機平板。吳嘉峰醫師指出，不看手機平板除了可以讓寶寶專心用餐，也可以避免孩子未來出現3C成癮症。

Q：如何讓孩子練習用杯子喝東西？

A：大約6個月開始就可以讓寶寶練習自己拿兩側附有握把的鴨嘴杯喝東西。此時寶寶手部張力較低，容易把水杯打翻，水杯的水應控制在常溫；練習時最好讓寶寶採直立姿勢喝水，避免側躺、斜躺、平躺以免嗆到。在寶寶熟悉如何拿鴨嘴杯後，再讓寶寶慢慢嘗試拿兩側沒有握把的水杯。

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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】

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