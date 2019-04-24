【親子健康】住得愈高愈唔健康　小朋友體溫低易敏感

香港有「石屎森林」之稱，不單如此，香港人口密度亦非常之高，我們住的空間愈來愈貴、愈來愈細甚至愈來愈高。不過，對於大部分香港人來說，有一個屬於自己的窩居已經是相當感恩，誰還在意到底是高層還是低層！不過有研究指岀，如果你小朋友有哮喘或鼻敏感，可能和住得太高有關。

住高層易流産 小朋友體溫偏低



曾任大學講師的66歲逢坂文夫，做了一個研究來比較居住於不同樓層的住户健康狀況，結果發現高樓層女性的流產率較高而且小朋友體溫會偏低，當中約2成不足攝氏36度的住在1至2樓，但卻約3成住在10樓以上；體溫不足攝氏35.5度，住低層住戶只佔約1至2%，高層則佔約9%。

那體溫低到底有甚麼問題？人類的正常平均體溫為攝氏36.5度至37.2度，低於36.5度身體就會出現不適。有低體溫的人不但免疫力、代謝功能較差，還容易出現很多小毛病，例如容易疲憊、感冒。

高層空氣不流通

逢坂文夫補充，住在高層的小朋友因為居住環境影響，比較少外出接觸戶外，在家導致身體活動不足，體溫偏低。而住在高層的住戶一般都有空氣不流動的情況，因為住得越高風力會更強，高層住戶習慣關窗，而蟎蟲和黴菌亦會隨之而來影響大人和小朋友健康，令他們更易患上過敏性疾病。

壓力存在未知影響

大家乘坐飛機或升降機時，有否試過耳塞等問題，這都是壓力問題所致。住在高層同樣存在這個問題，只是我們不易察覺，在30層高層建築的情況下，地面樓層之間的高度差約為70米，雖然因人而異，但仍有機會導致耳朵輕微堵塞或鼓膜脹起引起耳痛等情況。

不過，這個研究都是以日本人為對象未必可以完全套用在港人身上，而且即使情況相約，作為港人都難以因非即時亦不顯眼的健康問題而搬遷，因此多點和家人外出走動，保持室內空氣流動是更好的處理方法。