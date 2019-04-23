【爸爸媽咪唔易做】善用剔除法　減少選校的煩惱│H.Y老師

每年到這個時候，升小的低班家長又或者準備要入讀幼稚園的家長，相信都會非常煩惱。因為一直都深存一個疑問：「究竟我的小朋友適合讀什麼學校？」這個問題應該出場率達九成。H.Y老師認為這個問題的成因主要是為人父母，當然希望把最好的提供給自己的寶貝，但卻不知心目中所想是否適合自己的小朋友，所以造成一個困擾。

了解孩子個性 善用剔除法

多年與家長討論選校，H.Y老師認為最好的方法是剔除法。首先你要先問自己多了解自己的小朋友呢？這方面從小朋友的日常的對答、活動能力和專注程度等，都可以為家長在選校時先剔除一些學校。

（VCG圖片） 簡單一個例子是：如果小朋友在學習和大小肌的能力都能符合年齡層，在日常對答不太怕生，但是比較喜歡遊戲活動，在需要等候時都會有想分享的時間，那麼小朋友在傳統學習比例時間比較多的學校則會有少許辛苦。你可以說，多花一點耐性和在老師的教導下，自然就沒有問題，但你有沒有想過小朋友在創意那一部份則容易被收起了。小朋友愛分享，正正因為在學習相關知識期間，讓他們想起一些點子，急不及待想趁機會把問題深化，加深學習。但假如在傳統學習模式下，小朋友要接受一些規矩，如發問時要等待老師分享完畢才可以分享，慢慢地每次舉手都被阻止，他們便會收起那份想表達的心。反而小朋友在另一模式的學習中，討論和匯報時間較多，小朋友能自然地學習如何分享相關的想法，這更能發揮小朋友的能力。 因此，家長必需要知道每間學校的教學模式與風格，不要一面倒選擇家長認為最好的學校，然後以為入到後便能一帆風順。因為當家長以為可以「抖抖」，但入讀一段時間後才發現問題所在，這才是家長最忙碌的時刻！H.Y老師留待下次跟大家分享為何家長只會是開始踏入忙碌的深淵！ 如果你喜歡或者想再多暸解小朋友的喜好，歡迎like and share「爸爸媽咪唔易做」，H.Y老師喜歡與各位家長傾計呢！或者可以幫你減去一點點教養小朋友時的壓力呢！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「你有為小朋友選校而產生煩惱嗎？」​】

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