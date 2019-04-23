要數香港比較有歷史的兒童雜誌，《紅蘋果》必定是其中一本！《紅蘋果》由芥子園出版社有限公司於1977年12月推出第一期，至今已超過30年，而芥子園除了出版《紅蘋果》，還有其他耳熟能詳的兒童刊物覆蓋3-14歲年齡層，包括：《白羚羊》、《小小紅蘋果》等等。 一本好的刊物背後功臣之一當然就是編輯，他們想在刊物中傳遞什麼？或他們眼中的這一代小朋友又是怎樣？就讓芥子園出版社編輯為我們一一解答！

一年班下學期 可開始自行閱讀

芥子園出版社有限公司是著名法國巴亞兒童出版社Bayard Jeunesse的香港分社，於1977年創辦，先後出版了五本中文兒童雜誌，而最早的就是《紅蘋果》！《紅蘋果》內容包括故事、趣味問答、動手試教學等等。雜誌內容部分由法國出版社翻譯而來，而編輯要作出調整以配合香港文化背景，把適合香港小朋友的內容加入其中。

主要負責《紅蘋果》的高級編輯Sacha和我們分享，在小朋友未上小學前，識字量不多，刊物的內容以圖為主，而且外形看上去不像普通「書本」。以《紅蘋果》為例，對象是初小學生，建議小一下學期左右就可以嘗試如小朋友自行閱讀。Sacha解釋：「現在小朋友的學習進度很快，小一上學期的識字量可能還不足以應付，但下學期已經可以看到簡單故事！」

而在編排方面，《紅蘋果》會把最吸引小朋友專注的故事放在最前，而且字數不多，行距、字距都比較疏落方便小朋友閱讀。Sacha補充，文字亦有文字的樂趣，圖畫當然是實實在在，但文字則需要透過自己的想像去圓滿、去形象化。此外，有時同事會帶小朋友上辦公室，Sacha觀察到當小朋友在自主閱讀時，遇上自己學過的生字、詞彙，都會不由自主地讀出聲來，發現原來自己是「識字的」，從中會獲得滿足感。

不要把功利主義帶進伴讀時間

小朋友年紀尚幼，要他們透過言語去表達自己的感受或看法，是一件很困難的是。透過親子閱讀，家長則可借助故事的內容，和小朋友展開討論，創造出話匣子，以引導方式去了解他們對事物的看法。不再是直接告訴小朋友你們不可以怎樣怎樣，而是透過不同的故事，去令他們了解做甚麼事情有甚麼後果。

Sacha認為，香港小朋友年紀輕輕就要開始面對一連串入學面試，很多家長和小朋友共讀第一個想法是「小朋友懂不懂這個字」，就會失去了和小朋友一起享受故事的初心。和從前相比，部分雜誌內容也會有較大篇幅去教大家做做小手工、剪剪貼貼的小玩意，但發現現今的小朋友已經沒有空閒時間去做這些，因此已經刪減了不少。

把自己當成小朋友就會做得好

Sacha認為做兒童雜誌，最重要是把自己也當成是小朋友！將自己當成小朋友去閱讀自己編輯的刊物時，如果你自己也覺得不好看，那麼別人看也不會覺得好看，要先過自己這一關。做了二十餘年兒童雜誌編輯的Sacha直到現時仍很熱愛自己的工作，會一直保持好奇心，期待下一期有甚麼精彩內容，因為即使是兒童雜誌，當中很多知識都是我們大人未必知道的有趣事。當然工作不可能一帆風順，作為編輯最困難的地方亦顯而易見，當遇上勾不起自己興趣的內容時便會有掙扎。

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票

武博專頁