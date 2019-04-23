【食物解禁—南瓜】與菠菜同吃影響吸收？營養師拆解13個南瓜禁忌

南瓜含有豐富的胡蘿蔔素和維他命C，兩者都是抗氧化力高的營養素，而且又適合做成不同菜式，是甚受家庭歡迎的食材。而網絡上不時看到許多有關南瓜的食用禁忌，例如與紅薯同吃會腹痛、與紅棗同吃會消化不良等等，到底是真是假？讓認可營養師（香港營養師學會）黃鶯（Annie）來逐一解釋。
Annie指出胡蘿蔔素會在體內轉化維他命A，有助保護視力、增強黏膜及皮膚的健康，而維他命C則有助製造膠原蛋白，維持皮膚彈性及增強免疫力功能，適合不同年齡的營養需要。另外，南瓜纖維含量高，有助保持腸道健康和排便；有助於預防高血壓和水腫的鉀含量亦十分高，而且含豐富碳水化合物，可代替主食如飯、麵食用，適合不愛吃飯的小孩。
13個關於南瓜的食用禁忌
禁忌1：南瓜加菠菜
網上說法：南瓜含豐富維生素C分解酶，會破壞菠菜中的維生素C，同時自身營養價值也會降低。
拆解：不正確。Annie指很多蔬菜都有這種分解酶，亦的確會破壞其他食物的維生素C，但在消化的過程中會被胃分解，因此並不會起到分解維他命C的作用。
禁忌2：南瓜加紅薯
網上說法：兩皆屬易滯氣食物，如不煮熟便食用會引起腹脹，若二者同食，更會導致腸胃氣脹、腹痛、吐酸水等。
拆解：正確。Annie指兩者的確都是高纖易產氣的食物，因為大量的纖維會令腸內細菌發酵而產生大量氣體，因此腸胃敏感的人進食後可能有脹氣或不適。
禁忌3：南瓜加羊肉
網上說法：兩種食物都是熱性之物，同吃可能會導致腹脹、便秘等疾病。患有感染性疾病和發熱症狀者亦不宜食用，以防病情惡化。
拆解：不正確，Annie表示在營養角度看，兩者都是豐富營養價值的食物，適量食用並不會產生腸胃不適。
禁忌4：南瓜加醋
網上說法：醋酸會破壞南瓜中的營養元素，降低營養價值。
拆解：不正確，醋是常用的調味料，經常與不同蔬菜配搭，亦未有破壞營養的情況。
禁忌5：南瓜加帶魚
網上說法：帶魚含優質蛋白質、不飽和脂肪酸以及DHA、維生素A、維生素D等，有補虛、養肝、促進乳汁生成等作用，但與南瓜同食會身體不利。
拆解：不正確，在營養角度看，兩者都是豐富營養價值的食物，適量食用並不會影響營養吸收或不適。
禁忌6：南瓜加紅棗
網上說法：紅棗富含維生素C，味甘性溫，多食易消化不良，而南瓜性溫，二者同食不僅維生素C被破壞，還會加重消化不良等症狀。
拆解：不正確，在營養角度中，兩者都含豐富維他命Ｃ，但不互相影響。
禁忌7：南瓜加螃蟹
網上說法：南瓜和螃蟹同食並無毒副作用， 不建議同食的原因是南瓜含有豐富的「鈷」元素，「鈷」元素對降血壓有較好療效。這與螃蟹的高血壓患者不宜多食，有食物搭配不合理的成分，不過並不會影響身體健康。只是相互抵消了食療作用。
拆解：Annie表示並不理解這說法，但兩者同食應無害。
禁忌8：南瓜加蝦
網上說法：蝦肉中含有多種微量元素，與南瓜同時食用，會與當中的果膠產生反應，變成難以消化吸收的物質，導致痢疾，但可用黑豆、甘草解毒。
拆解：不正確。果膠來自於很多蔬果，非南瓜獨有，進食後並不會令身體有不適反應。
禁忌9：南瓜加油菜
網上說法：南瓜和油菜與含維生素C豐富的食品搭配吃，就會把維生素C破壞。
拆解：不正確，情況與禁忌1相同。
禁忌10：南瓜加辣椒
網上說法：辣椒與南瓜相剋，辣椒中的維生素C會被南瓜中的分解酶破壞。
拆解：不正確，情況與禁忌1相同。
禁忌11：南瓜加豬肝
網上說法：南瓜中的膳食纖維遇到豬肝中的銅，便會降低對銅的吸收，還可能造成腹脹。
拆解：不正確。Annie指南瓜中的膳食纖維與其他蔬果的纖維無異，並沒有特別之處，正確的說法是攝取過量的纖維會減低銅、鈣、鎂等礦物質的吸收，而一般平常每日食用２至４碗的蔬菜對此的影響不大。
黃鶯(Annie) ，認可營養師(香港營養師學會)（受訪者提供）
禁忌12：南瓜加山藥
網上說法：山藥與南瓜不能同食，南瓜中含有維生素C分解酶。
拆解：不正確，情況與禁忌1相同。
禁忌13：南瓜加黃鱔
網上說法：南瓜和鱔魚一起吃造成作用相互抵消，無益於健康。
拆解：不正確，即使同食也可以同時攝取來自魚肉及南瓜的營養素，以上說法並無根據。
黃鶯(Annie) - 認可營養師(香港營養師學會)
「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。閒時遊遍香港大街小巷、超市和雜貨店，搜尋美味又有營養的食物，以最簡便的方式炮製健康美食。