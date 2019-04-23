【食物解禁—南瓜】與菠菜同吃影響吸收？營養師拆解13個南瓜禁忌

南瓜含有豐富的胡蘿蔔素和維他命C，兩者都是抗氧化力高的營養素，而且又適合做成不同菜式，是甚受家庭歡迎的食材。而網絡上不時看到許多有關南瓜的食用禁忌，例如與紅薯同吃會腹痛、與紅棗同吃會消化不良等等，到底是真是假？讓認可營養師（香港營養師學會）黃鶯（Annie）來逐一解釋。

Annie指出胡蘿蔔素會在體內轉化維他命A，有助保護視力、增強黏膜及皮膚的健康，而維他命C則有助製造膠原蛋白，維持皮膚彈性及增強免疫力功能，適合不同年齡的營養需要。另外，南瓜纖維含量高，有助保持腸道健康和排便；有助於預防高血壓和水腫的鉀含量亦十分高，而且含豐富碳水化合物，可代替主食如飯、麵食用，適合不愛吃飯的小孩。

13個關於南瓜的食用禁忌



禁忌1：南瓜加菠菜

網上說法：南瓜含豐富維生素C分解酶，會破壞菠菜中的維生素C，同時自身營養價值也會降低。

拆解：不正確。Annie指很多蔬菜都有這種分解酶，亦的確會破壞其他食物的維生素C，但在消化的過程中會被胃分解，因此並不會起到分解維他命C的作用。

禁忌2：南瓜加紅薯

網上說法：兩皆屬易滯氣食物，如不煮熟便食用會引起腹脹，若二者同食，更會導致腸胃氣脹、腹痛、吐酸水等。

拆解：正確。Annie指兩者的確都是高纖易產氣的食物，因為大量的纖維會令腸內細菌發酵而產生大量氣體，因此腸胃敏感的人進食後可能有脹氣或不適。