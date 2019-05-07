台灣幼稚園餐單大集合！鮑魚、瑤柱、蟹肉超豪華　每月餐費是……

以前小時候父母養小孩只追求「有東西吃」就好，然而隨著時代進步，現在小孩從幼稚園開始就要吃得營養吃得好，不但講究色香味俱全，菜餚更是每日更換，就為了給孩子足夠的營養均衡。 近日台灣有位媽媽就分享自己讀幼稚園低班兒子的伙食表，不但主餐非常豐盛、連飯後水果和甜點一樣都沒少，超可口菜單也讓她直呼：可不可以每天也幫我準備一份啊？

該台灣媽媽分享的5月幼稚園餐單（點圖放大）↓↓↓

許多網友紛紛狂流口水！「我每次看他們菜單都肚子餓……」、「也給我來一份吧！」、「我也來一份，菜色還不錯」、「一份++這菜單要我吃一年都沒問題」、「伙食好好喔」、「幼稚園吃的好好喔，我也想吃」、「現在幼稚園吃好好喔，以前幼稚園下午只有餅乾」、「3900（約990港元）/22天等於1天177（約45港元），可以連我都準備一下嗎？」

不只吃得好，連價格也超佛

超豪華菜單看了小編也好想吃啊……不只菜色吸引網友目光，很多人提到原PO小孩的午餐月費開價3900更是超佛心，其他台灣家長也紛紛分享自己小孩學校的伙食菜單，即使收費稍高，但內容一樣豐盛。「真好，我兒子的學校一個禮拜才吃一次水果，月費5000（約1270港元）」、「現在小孩2y3m，開始準備讓他上課，可是目前朋友說的怎麼都8-10000……3500好佛」、「我兒子的幼稚園菜單，有鮑魚、干貝、蟹肉，吃得比大人還好」（點圖看看該超豪華幼稚園餐單）↓↓↓

「我女兒幼稚園是月費6500（含餐費，約1650港元），我也覺得她們菜單還不錯」（點圖看餐單）↓↓↓

菜名其實只「僅供參考」？

「有些只是參考」、「幾乎都是寫給家長看的，菜單有1/3出現就不錯了，看看參考就好」、「名字取得很好聽看看就好，也要廚媽煮的好吃」、「真的是寫給家長看的（曾經的幼兒園助教路過）」、「很多都寫好看而已，真正準備的都不是菜單那樣，被抓到就說：依當季食材會有所變化喔！」、「真的～有時候問我女兒今天吃什麼呀，都和菜單說的不一樣，但是營養有到就好～」

雖然可以理解父母們希望小孩吃飽又吃好，不過幼稚園老師要應付一二十個小孩，還要準備多樣化的餐點，有時候難免會跟菜單上有不同，如果不是落差太大，其實小孩還是吃得營養最重要！

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