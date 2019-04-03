【濕疹皂】丈夫受濕疹困擾　妻子遠赴台灣學造手工皂　

在香港，不少人受到過敏問題困擾，包括鼻敏感及皮膚敏感等，而當中最常見又最令人痛苦的莫過於濕疹，根據香港過敏協會資料顯示，香港每五個人便有一個人在不同時期患有濕疹。Kannis便親身目睹丈夫被濕疹折磨的歲月，在機緣巧合下她接觸到手工皂，自始改變了她自己以及丈夫的生活。 攝影：鄧倩螢

朋友送皂有功效 赴台拜師自己做

Kannis九年前認識現時的丈夫時，他當時濕疹已經很嚴重，尤其是一些關節位如膝蓋、手肘等，每逢轉季更加會出現流血情況，當時也試過很多方法，例如轉沐浴露、買一些很貴的濕疹潤膚露，但也沒有甚麼幫助。最有效的就是醫生開的類固醇，但一停用便會復發，情況亦會比之前更嚴重。

在一次偶然的機會下，一位台灣的朋友送了一個手工皂給他們使用，丈夫使用後情況有改善，但無奈只能在台灣買到，相當麻煩。因此三年前，Kannis找到製作這個手工皂的師傅，付學費遠赴台灣去學習這位師傅的配方，每年飛一年兩次到台灣，每次也會上足一星期的課！

丈夫態度改變 手工皂更成為副業

Kannis憶述，自己丈夫和其他男士一樣，都是怕麻煩，起初叫他用手工皂他是反感的。畢竟用沐浴露一「唧」就用得，用手工皂要先用起泡棉再在身上塗抹，相對來說是麻煩的。不過再倔強也不會和自己的身體過不去，丈夫體驗到成效後，現在手工皂差不多用完時就會主動說：「老婆，濕疹皂就用完，還有沒有！」

而現在手工皂更成為了Kannis的另一份事業，約兩年前她創立本地手工皂品牌「Oil Soap」，閒時會開班授徒，同時不定期還要繼續去台灣進修，目前更完成芳香治療師的課程，她認為目前自己做的事是十分有意義，她解釋：「我不單是直接把產品給你，而是傳授一種真正幫到別人改善身體情況的技術。教人要時間，要心思，在商業角度來說其實沒有效率，但自己仍樂在其中。」

手工皂不含致敏化學成份

Kannis直言，手工皂每個地方都有人做，自己會挑選台灣是有原因的。「自己本身欣賞這位師傅用料都是來自外國，而手工皂主要成份是油，即使配方一樣，用料不同已經可以差天共地！其次，就是台灣氣候與香港接近，他們的配方香港人更為接受，而且台灣人亦不乏濕疹患者。相比起外國，有濕疹的人不多，配方未必適合港人。」Kannis說。

而對於濕疹的看法，Kannis坦白自己身邊除了丈夫外，也有不少朋友或其子女受濕疹困擾，所以很清楚濕疹最重要的始終是注意飲食，她指其實市面上很多產品，雖然有標籤，但又會有多少人留意？同時市面上的產品縱使有標籤，但不會透露所有成分，而這些你未必知道的化學成分往往就是令濕疹惡化的原凶！手工皂全程自己製作，使用高品質的外國精油，並和本地有機農場合作，使用他們的疏果用慢磨機打汁保持營養成分造皂，因此手工皂在成分上、用料上也比任何坊間產品用得更放心。

推薦濕疹人士用的手工皂

Kannis建議，如果濕疹人士有興趣想試用手工皂看看效果，可以選用以下植物油製的皂：

1.杏桃核仁油

杏桃核仁油是高修復性植物油， 含油酸、亞麻仁油酸及維他命A、E，能柔潤皮膚並保持彈性。其含有較多的單一不飽和酸，也含有亞麻仁油酸成份，能輕易地被肌膚吸收，提供細胞所需精華。

2.酪梨油

含有非常豐富的維他命A、D、E 、卵磷脂、鉀 、蛋白質與脂酸。油質沉重， 能深層穿透、軟化肌膚，非常容易讓皮膚吸收。最適用於乾燥缺水，日照受損或成熟肌膚，對濕疹、牛皮癬有很好的效果。

3.開心果油

開心果油含 有豐富養份如脂肪、蛋白質、糖、磷、鉀和鈣，還含有維生素E，有抗衰老的作用。

4.蘆薈油

含天然膠性物質，保水木質素 (Lignin)，具有強滲透物質，能幫助營養素滲透進入肌膚皂角(Saponons)，具有強力清潔、抗菌力作用，具有消炎、消腫、抑制細菌生長、止癢、止痛等效果。

5.乳木果脂

乳油木果脂含有豐富的維他命群，可以潤澤全身，包括乾燥和脫皮的肌膚以及增加髮絲光澤柔嫩，可提高保溼及調整皮脂分泌，嬰兒亦適用，是手工香皂的高級素材。

6.山茶花油

山茶花油含有豐富之蛋白質、維生素A、E等, 其營養價值及對高溫的安定性均優與於黃豆油。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁