子女比同齡孩子更易失控吵鬧？心理學家教建立「安全依附」方法

有些小朋友到了公共場所常會又哭又鬧，不聽管教，但有些卻安靜乖巧，專家指出，親子之間互動不足，可能造成孩子EQ較低，情緒控制能力較差，遇到問題，就會出現挫折、焦慮、憂鬱等回應。臨床心理學家提醒家長，再忙都應該每天跟孩子聊天、談心。 台灣台北慈濟醫院臨床心理學家許芳綺表示，寶寶出生後，與媽媽之間有着緊密互動接觸，媽媽從中瞭解孩子的天生特質，而寶寶也會有所回應，循環互動建立「親子連結」，這是孩子發展出「安全依附」的重要基礎。大多數的母嬰關係都屬於「安全依附」，當媽媽暫時離開身邊時，孩子仍有安全感，放心玩耍，且可以讓陌生人接近，如有焦慮不安，在媽媽回來後容易被安撫。

寶寶出生後，與媽媽之間有着緊密互動接觸，媽媽從中瞭解孩子的天生特質，而寶寶也會有所回應，循環互動建立「親子連結」，這是孩子發展出「安全依附」的重要基礎。（Gettyimages／視覺中國）

許芳綺臨床心理學家強調，親子間建立穩固的安全依附關係，有益於孩子將來的情緒控制、人際發展。如果親子關係不夠，就會導致孩子EQ較低，學習刺激少、學習速度慢，對新的事物不會感到興奮。

2歲安安就是典型個案，正在牙牙學語的他，整天咿咿呀呀，想找爸媽玩，但大人白天工作忙碌，下班回家後整個人累癱，覺得孩子很吵，就拿出電子產品給小朋友玩，只求安靜。

對於安安問東問西，有時爸爸還會不耐煩、大聲回應，沒想到，才過了1個多月，安安變得更愛哭鬧，情緒控制差且不聽從指令、我行我素，趕緊帶至台北慈濟醫院兒童早期療育特別門診。

許芳綺臨床心理學家說，「孩子的EQ需要時間的累積與習慣的養成」，透過日常的練習，引導孩子表達或管理自己的情緒，家長在過程中扮演着重要角色，建議父母每天抽出5～10分鐘，與孩子聊聊在學校發生的事情，什麼話題都可以聊。

許芳綺臨床心理學家強調，在一個穩定的時間與空間進行親子互動，有助於提升良好的親子關係，並幫助孩子建立安全感。如果孩子情緒失控，一哭就停不下來，或攻擊其他小朋友、傷害自己，就應至兒童早期療育特別門診接受評估與治療。

此外，大人的身教相當重要，許芳綺臨床心理學家提醒家長，避免在孩子面前爭執，或出現負面言論，自覺壓力沈重，可先尋求其他的支持力量，例如朋友、親子團體聚會等，不要讓家裏成為發洩壓力的戰場。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】再忙都要跟孩子聊天談心，以免養出失控小暴龍】