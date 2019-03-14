12星座女生變媽媽後竟有這些變化！估下邊個最可能變怪獸家長？

有了孩子後，人生階段開始有了大變化，一起來看看12星座的媽媽有了寶寶後各有哪些轉變！ 文：寶靈魔法學院 圖：鍾如娟

水瓶座媽媽孩子一出生就馬上投奔自由，但很重視孩子的性格養成。（媽媽寶寶提供）

【水瓶座媽媽】即使懷孕還是坐不住，孩子一出生就馬上投奔自由，但很重視孩子的性格養成。觀念開放但有原則底線，要求孩子不可因為自由而失去善良，只要孩子有心向善就可以不要求功課、工作等。但如果環境競爭太激烈，會設法給孩子最好的，並期望孩子能接下大業，是肥水不能落外人田的精明幹練媽媽。

雙魚座媽媽很容易戲劇化，懷孕的時候自己也變成孩子。（媽媽寶寶提供）

【雙魚座媽媽】很容易戲劇化，懷孕的時候自己也變成孩子，也很需要別人照顧。有情緒化的一面，例如跟老公吵架會四處遷怒，以為孩子不會感覺，但其實孩子都是很敏感的，要留心務必給孩子有安全感的親子感受。跟自己的孩子很融洽，有時候比小孩更像小孩。很感性，每一件跟孩子相處的小事都會驚天動地，喜歡上傳照片向別人炫耀，不分享會憋到內傷。

金牛座媽媽會盡全力給足孩子物質上的需要。（媽媽寶寶提供）

【金牛座媽媽】在金錢與經濟上其實非常在乎，會盡全力給足孩子物質上的需要，反而不知道如何照顧孩子的心理層面，需要多做功課了解孩子的世界、孩子的心情。容易變成孩子奴，親子關係中總是願打願挨，在外再怎麼強勢、堅定，碰到孩子的事情就會妥協，孩子是唯一讓金牛媽媽不會鑽牛角尖，變得大方而且乾脆的動力。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：生個孩子換個人．12星座媽媽特色​​】