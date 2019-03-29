【幼兒健康】繼發性夜遺尿可大可小　中醫：5歲仍尿床應及早檢查

如何讓寶寶不再尿床，這令許多家長傷透腦筋，醫師提醒，如果5歲之後還是繼續尿床，就需尋求醫師協助治療，家長千萬不要讓孩子服用偏方，以免吃出問題。

8歲劉小妹妹都已經上了小學，卻還是經常尿床，讓爸媽氣到不行，多次求助西醫，找不出病因，最後透過雷射針灸和中藥治療，輔以行為準則，才逐漸改善尿床困擾。台灣花蓮慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛指出，嬰幼兒的神經與泌尿系統處於發育階段，對小便的控制能力較差，在不穿尿片時，還是可能尿床，但如果超過5歲仍有尿床，就需要醫師評估治療。

遺尿症可分為原發性與繼發性2大類，8成的尿床是屬於原發性尿床，幼兒控制膀胱排尿的功能尚未成熟；至於續發性遺尿則多因膀胱病變、泌尿道感染、腎臟或輸尿管病變等。大部分學齡期幼兒尿床屬於單純性，看似小問題，但可能造成兒童心理上的壓力，產生自卑感，影響人際關係，也造成父母很大的挫折感。

嬰幼兒的神經與泌尿系統處於發育階段，對小便的控制能力較差，在不穿尿片時，還是可能尿床。（Gettyimages／視覺中國）

從中醫觀點來看，尿液的生成排泄與肺、脾、腎、膀胱等臟腑有關，造成遺尿原因有很多，須對症下藥。部分中醫從腎與膀胱虛寒來治療幼兒尿床，給予補腎固澀的中藥，但這必須考量病患體質。 舉例來說，小孩尿床，老一輩常會燉煮人參、黃耆等補性的食補，或是中藥給小朋友吃，但如果屬於熱性體質，吃這些補藥反而會適得其反，楊成湛主任說，服用中藥，還是要看中醫師診斷後再根據體質症狀給予適當藥物。



除了中藥治療，透過針灸氣海、關元等穴位，也可改善小兒尿床，如果孩子怕痛，可選擇雷射針灸。楊成湛主任說，雷射針灸是將低能量的雷射刺激穴道，無痛、安全，同樣也可達治療效果。 國外已有不少使用雷射針灸治療小兒尿床相關研究，臨床證實，可有效減少每週尿床的次數，研究結果已刊登在泌尿外科國際學術期刊。



此外，改善尿床，也可從行為準則做起，例如限定晚餐與睡前的水量攝取，並規定就寢前需如廁，徹底將膀胱尿液排空，或者夜眠期間使用鬧鈴，在固定時間點起床如廁。 白天練習憋尿，有尿意時，請小朋友先稍忍一下，延長2次排尿間隔，藉此撐大膀胱容積，也可讓孩子知道脹尿的感覺。再者，避免白天過度遊玩，以免疲勞貪睡，夜間難醒解尿。 楊成湛主任提醒家長，儘量少讓孩子穿尿布，以免養成依賴性，小孩尿床時，切勿責罵或處罰，先了解原因，換洗床單時，應讓孩子一起參與，以訓練其責任感。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】念到小一還尿床，爸媽該怎麼辦？】