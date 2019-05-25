【兒童健康】兩種食物過敏測試比較　分析利與弊│Sci Papa

對食物的不良反應可以由不同的身體機制所引起，包括免疫引發（IgE引發和非IgE引發）和非免疫引發。而大部分測試是基於IgE抗體量來作指標，所以這篇文章的討論重點將會放在由IgE引發的免疫反應導致的食物過敏。

事實上，這種食物過敏機制是最為常見的一種。所以，我們必需明白，由食物引起的不良反應，不一定是對食物過敏。



我們經常把「食物過敏」（food allergy）和「食物不耐受」（food intolerance）這兩個用語混淆。由IgE引致的食物過敏，應該每次食同一種食物都必然會重複發生的，而時間會在進食後的幾分鐘內。相反，食物不耐受不涉及任何免疫反應，也不一定會在每次食同一食物時就會有不良反應。

過敏測試的基本認知

首先，大家可先參考筆者之前一篇有關過敏測試種類的文章（【兒童健康】過敏常因IgE抗體引起 四大過敏測試簡介│Sci Papa）。記住一個重點，這些過敏測試結果，必須要有臨床病史及診斷的支持，才可確定患者是否真的有食物過敏。

（VCG圖片） 然而，要證明食物過敏的黃金標準是「雙盲安慰劑控制的食物挑戰」（double-blind placebo-controlled food challenge）。聽完不明白不要緊，因為在現實世界，這個測試因為有太大風險基本上不會被使用的。而在常規臨床實踐中，較常被使用的有兩種測試：一個是皮膚點刺測試；另一種則是血清學特異性IgE測試。

《皮膚點刺測試》

皮膚點刺測試風險並不算高，而且很快就會知道結果，但試想想每一種食物都要點刺，除非已有初步懷疑是那一種食物，要不然就要在皮膚上點刺不同的食物或其提煉物，這是頗為labour-intensive的。而且，皮膚點刺測試並不適合用於所有患者，例如患有嚴重濕疹或皮膚病學的人就不合適了。

還有，皮膚點刺測試有「假陽性」的問題。一個用皮膚刺點測試的研究發現，在15個對堅果測試有陽性反應的嬰孩中，只有8個嬰孩真的對堅果有臨床的過敏反應（https://www.bmj.com/content/313/7056/514.short）。在皮膚刺點測試中，要是出現「強陽性」的結果，如在點刺後出現了直徑大於7或8毫米的過敏反應，預測出臨床過敏就較為準確。

《血液測試》

用血液測試過敏，大部份都是在看免疫球蛋白IgG的血含量。事實上，這種測試的好處在於「抽少少血就能測試過敏」，但測試結果卻不一定能準確預測是否真的有臨床過敏反應，故是否該做這種測試及如何理解測試結果十分值得討論。

《整體免疫球IgE蛋白量測試》

免疫球IgE是過敏時產生的主要抗體種類，所以才會有測試整體IgE在血含量的水平的說法。整體IgE血含量測試相對簡單，但實際上對診斷食物過敏，只有非常小的臨床作用。例如，即使整體IgE水平在正常範圍內，並不表示對抗花生的IgE水平一定正常，所以患者仍有機會是對花生過敏；這就是「假陰性」。當然，如果血液裡有非常高水平的整體IgE，有臨床過敏性疾病的可能性會較高。

《特異性免疫球IgE蛋白量測試》

特異性IgE（Specific IgE）是指一些針對特定蛋白的IgE抗體：如對花生過敏就會有針對花生蛋白的特異性IgE，對牛奶過敏就會有針對牛奶蛋白的特異性IgE。這種特異性IgE的血液測試，在單次分析中能測試大多數常見的致敏原，但除了針對某幾種常見過敏食物的測試有較多數據外，針對其他致敏原的敏感性（sensitivity）和特異性（specificity）的數據並不足夠。

作者簡介：Sci Papa

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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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