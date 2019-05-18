【兒童健康】過敏常因IgE抗體引起　四大過敏測試簡介│Sci Papa

上次筆者分享了一些頗為基本的濕疹資訊，而患有濕疹的人，不少希望找到致敏元兇，尤其想找到食物中的致敏原。筆者之後的文章才討論這種想法是對是錯，而在這一篇文章，我先分享什麼是過敏（Allergy）及過敏測試的基本資訊。

（photoAC） 過敏（Allergy），是指當身體暴露於無害的物質時，產生了不必要的免疫反應；沒有免疫反應的，就不算是過敏。當你有過敏症時，你的免疫系統會把一些沒有害的過敏原識別為有害物質，並製造特定的抗體，從而引發不必要的免疫反應，錯誤攻擊了皮膚、鼻竇、氣道或消化系統等等，做成過敏症狀。 過敏的嚴重程度因人而異，由輕微的刺激性反應至十分嚴重的過敏性休克（anaphylaxis），後者甚至可能危及生命。大多數過敏症無法治癒，治療方案大多以緩解過敏症狀為目標。

英國國家衛生服務機構（NHS）提到食物過敏（food allergy）的類型主要分成兩種：

第一種，是IgE抗體導致的食物過敏，這亦是較常見的類型，由免疫系統引發製造出免疫球蛋白E（IgE）的抗體，攻擊沒有害的物質，導致過敏。這種食物過敏通常在進食後幾秒或幾分鐘就會出現症狀，亦有較大風險導致過敏性休克。

第二種，是非IgE抗體導致的食物過敏。這種過敏是由免疫系統中的其他細胞引起的，通常要較長時間才有症狀（可長達數小時），故亦較難診斷。

當然，有些人可能會同時出現以上兩種類型的過敏症狀。

參考資料：

https://www.nhs.uk/conditions/allergies/

https://www.nhs.uk/conditions/food-allergy/

https://www.mayoclinic.org/…/a…/symptoms-causes/syc-20351497

如何知道是否有過敏？

過敏反應通常在接觸致敏原後幾分鐘內迅速發生，這些過敏情況最易被辨認。但要確診有過敏，最好還是有醫生的臨床診斷，有時醫生亦會需要過敏測試輔助。所以如果你懷疑自己或小孩對某些食物或物質過敏，必須找醫生確診。

過敏測試的種類

Photo Credit: Puzzle Pixel Design

1. 《皮膚點刺測試》- Skin prick testing

在皮膚點刺測試期間，醫護將會把標準的食物提煉物滴在你的手臂的皮膚上。然後用小刺針刺穿皮膚，使過敏原與免疫系統的細胞接觸。被認為引起過敏的食物樣本亦可以用來進行點刺測試。

要是有痕癢、發紅和腫脹等陽性反應，表示有可能是對該種食物過敏。 這個測試並不是沒有風險的，理論上是有細微的風險導致過敏性休克，所以測試應在有足夠設備處理的地方進行，例如是醫院。

2. 《血液測試》- Blood tests

（photoAC） 抽取血液樣本，分析免疫系統有否製造對於特定過敏原的IgE抗體（特異性IgE）。在美國，較常用的血液過敏測試有Radioallergosorbent test（RAST）或ImmunoCAP test。這兩種測試檢測血液中引起過敏的免疫球蛋白E（IgE）抗體的份量。 3. 《排除飲食測試》- Elimination diet 在排除飲食測試中，患者需要在2至6週期間禁食被認為引起過敏反應的食物，然後再重吃該食物。如果在禁食時段症狀消失但是再次吃回食物時過敏症狀復發，這表示你對該食物過敏（allergy）。 在進行排除飲食測試前，必須先向營養師或醫生咨詢，從而獲取他們的建議。NHS提醒大家千萬不要在沒有合資格的專業人員討論前，自行嘗試排除飲食測試。

4. 《食物挑戰測試》- Food challenging testing

在少數情況下，醫生有可能用食物挑戰測試去診斷食物過敏。在測試過程中，會給患者吃少量被認為過敏的食物，並逐漸增加份量，然後密切觀察患者的過敏反應。這個測試比其他測試的風險高，因為它可能引起嚴重的反應，但卻是診斷食物過敏的最準確方法。這種測試一定要在診所或醫院及醫護密切監察下進行，如果患者有嚴重反應，才能及時對病人進行治療。

5. 其他測試

NHS並不建議大家使用某些商業的檢測過敏測試。例如聲稱通過測量電磁場的變化、研究你的肌肉反應、抽取頭髮樣本並對其進行一系列測試或其他血液測試如聲稱通過檢查“白血球膨脹”來檢測食物過敏等等的測試。這些測試除了價格昂貴，他們所依據的科學原理亦尚未得到完全證實，因此應該避免使用它們來作過敏測試。

以上資訊來自英國國家衛生服務機構：

https://www.nhs.uk/conditions/food-allergy/diagnosis/

https://www.nhs.uk/conditions/allergies/diagnosis/

下一篇，筆者會跟大家詳細看看每個食物過敏測試的好與壞。

作者簡介：Sci Papa

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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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