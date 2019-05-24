【小一報名】德萃重視學生溝通能力　朱子穎總校長：鼓勵做返自己

去年，朱子穎校長離開天虹小學，轉到私校擔任德萃小學和漢師德萃學校的總校長。上周六德萃舉辦小一入學簡介會，朱校長表示逾2000名家長出席了解入學資訊。他認為學生上面試班無助面試：「因為唔會估到面試內容，畀小朋友做返自己就可以。」
（圖片由受訪者提供）
朱子穎總校長。
德萃小學和漢師德萃學校的入學資訊日已在上周六（18日）舉行，朱子穎總校長表示當日逾2,000名家長出席。席間，朱校長分享小學階段對學生很重要，影響他們是發揮才能，還是限制才能，而該校相信「教育是不設限制」。而德萃即將開辦2間中學，畢業生日後可選擇直升中學，「一條龍」接受德萃的中小學教育。
該校是私立學校，由校長自行安排收生方式，今年則以網上遞表的方式申請入學。「今年的申請由7月22日至9月13日，比其他學校都延長了，因為整個收表的過程、報名費付款也不需人手。」朱校長又指，家長可以任意上載子女的證書和相關資料，但他坦言沒有指定的學術成就或興趣班證書，會加強入學的優勢。
學生溝通表達能力很重要。
溝通能力強有優勢
所有申請學生也能獲得面試機會，以小組形式由5至6位老師安排任務，老師會從中觀察他們的表現。朱校長透露，「任務」有些是需小朋友獨立完成，有些則要合作完成，「從中小朋友會不會讓其他人？會不會分享？」也是老師觀察的重點之一。
朱校長也指，該校主要應用的語言是英語，除了中文和常識科是用普通話教學外，日常溝通的語言也是英話，因此學生的溝通能力和表達能力強的話，必然有優勢。另外，小朋友是否願意表達、勇於接受挑戰和探究新事物，也是很重要的學生特質。
朱校長不鼓勵學生參與面試班，「不要訓練做面試機械人」，而且他認為即使學生上完面試班，也無助面試加分，「因為面試的題目是預測不到，讓學生做返自己就可以」。德萃現時只設有學生面試，沒有與家長面談的環節。
2020-2021年度小一報名日期：7月22日至9月27日
面試日期：10月26日或11月2日