【小一報名】德萃重視學生溝通能力　朱子穎總校長：鼓勵做返自己

去年，朱子穎校長離開天虹小學，轉到私校擔任德萃小學和漢師德萃學校的總校長。上周六德萃舉辦小一入學簡介會，朱校長表示逾2000名家長出席了解入學資訊。他認為學生上面試班無助面試：「因為唔會估到面試內容，畀小朋友做返自己就可以。」 （圖片由受訪者提供）

朱子穎總校長。 德萃小學和漢師德萃學校的入學資訊日已在上周六（18日）舉行，朱子穎總校長表示當日逾2,000名家長出席。席間，朱校長分享小學階段對學生很重要，影響他們是發揮才能，還是限制才能，而該校相信「教育是不設限制」。而德萃即將開辦2間中學，畢業生日後可選擇直升中學，「一條龍」接受德萃的中小學教育。 該校是私立學校，由校長自行安排收生方式，今年則以網上遞表的方式申請入學。「今年的申請由7月22日至9月13日，比其他學校都延長了，因為整個收表的過程、報名費付款也不需人手。」朱校長又指，家長可以任意上載子女的證書和相關資料，但他坦言沒有指定的學術成就或興趣班證書，會加強入學的優勢。