今日是小一派位結果公布的大日子，媽媽Rowena的兒子所屬校網是大埔區84校網，第一志願是區內的Happy School新界婦孺福利會基督教銘恩小學。Rowena坦言前一晚仍在處理兒子幼稚園畢業典禮的事宜，凌晨一時才入睡，卻早早起床前往統一派位中心看結果，發現最早到達的家長在早上7時已開始等候。 攝影：許珞珩

今年有27,334名學生參加統一派位，較去年少4,837人；當中19,992人獲派首三志願，創7年新高。若連同自行分配學位計算，獲派首三志願的整體滿意率為85.2%。小一自行分配學位早於去年11月底已放榜，當中22,702人獲心儀學校取錄，成功率有44.1%。

出門前檢查一下文件，做好叩門的準備。 Rowena的兒子在今日進行小一統一派位，她心儀只有9年辦學權的銘恩小學，「因為學校不用追趕課程，令小朋友開心成長」。她坦言昨晚的心情「有小小緊張」，惟仍忙於籌備兒子畢業禮事項，到凌晨1點才入睡。她今早7點已起身，梳洗好後，拿著一隻烚蛋當早餐，便奔往大埔區84網統一派位中心出發，心情開始緊張起來。 8點左右，Rowena已到達聖公會阮鄭夢芹銀禧小學的派位中心，雖然9時左右才會正式公布結果，但已有不少家長在門外等候。她比公布結果的時間早了一小時到達，已派到第19號籌。據悉，獲第1號籌的家長早在7時已到達校門。 派位中心於8時45分開放學校禮堂予家長入內坐好等候，讓家長不用日曬雨淋、被蚊叮蟲咬。於9時10分，家長終於完結漫長的等待，可以根據小一申請編號進入指定課，Rowena坐在課室前排的第一個座位，彷如重回學生時代。最後，她獲告知：兒子成功獲派第一志願──銘恩小學。

難掩興奮。 難掩內心興奮的Rowena頓時如釋重負，臉上展露大大的笑容，又忍不住回頭向等待的家長用口型說：「得咗！」在場的其他家長也不禁為她細聲歡呼。 Rowena向記者說：「現在（派位）成功了，就不用去叩門，不用與人爭。因為我沒有其他心儀的學校做『保險線』，如果我（兒子）抽不中銘恩，或要去我接受不了的小學，我會再去銘恩小學叩門。」

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