【父親節】9個月大兒子識叫爸爸　陳智燊甜在心：長大帶他擴眼界

今個父親節是新手爸爸陳智燊（Jason）和兒子度過的第一個父親節，他透露現時9個月大的仔仔已經懂叫爸爸，讓他甜在心頭。早前，他隨奧比斯團隊到越南走訪眼疾兒童，令身為爸爸的他有更深刻的感受，非常感動。Jason盼兒子長大後，帶他見識不同的文化和風土人情，「唔想佢做大鄉里」。 （圖片由受訪者提供）

陳智燊（Jason）和太太宋熙年（Sarah）。 去年8月，Jason和太太宋熙年（Sarah）的兒子Damon出生，轉眼間已到了牙牙學語的時間，懂得叫「爸爸」。Sarah笑說，Damon無論見到媽媽還是爸爸，都是叫「爸爸」，推論兒子先叫「爸爸」的原因與Jason無關，Jason立即反駁：「是他看到媽媽時，也掛住爸爸。」對兒子的父愛溢於言表。 Jason又指，在照顧兒子的每個階段也充滿挑戰，「例如這餐奶喝少了、便便是什麼顏色、出街帶少了2件衫，作為父母也會觀察得非常仔細」。兒子漸長，對外界有更多反應，Jason坦言對兒子的牽掛也多了：「在他（兒子）滿月時，我曾到過德國，他2、3個月時我也在英國，但現在出Trip時會更期待回來時，兒子有什麼反應。」

Jason和當地眼疾兒童打成一片。 到越南走訪眼疾兒童感心痛 而Jason於今年初便隨奧比斯的團隊到了越南，了解當地眼科醫療的問題和走訪眼疾兒童。首次以爸爸的身分走訪兒童，讓Jason也有另一層的體會。「看到父母可為小朋友付出很多。」他尤其記得一位越南的媽媽，為了患上斜視的女兒得到治療，從偏僻的村落乘坐一整天的巴士，前往胡志明市，希望女兒的眼睛可以回復正常。但可惜當地的醫療水平落後，即使在胡志明市，也未能找到合適的治療方案。直到奧比斯的團隊到達當地協助，孩子們的眼睛終獲治療，改變了整個家庭的命運。 「在香港，有專業視光師為我們檢查視力，可以好簡單地配到一副眼鏡，但原來在越南，這些基本服務都沒有。」Jason看到越南父母對患病子女的那位焦急和無奈，彷彿也心如刀割，「他們有75%的眼疾是可以預防，但當地缺乏資源和支援」。

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