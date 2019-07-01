【冷氣病】戶外太熱、室內太冷易生病　中、西醫羅列預防9招

夏日炎炎，戶外太陽猛烈，令人大汗淋漓；而在室內，冷氣大開，雖然涼快舒服，但一熱一冷的溫差，很容易令人生病，俗稱為「冷氣病」。要預防生病，快看看中醫和西醫建議的方法吧！

大人、小孩也要小心「冷氣病」。（GettyImage） 兒科醫生張傑指，在西醫的角度其實沒有所謂的「冷氣病」，不過在日常的觀察中，大人及小孩身處在冷氣的環境下，身體的確較易生病，或是感到體力不足。 張醫生指，對「冷氣病」最基本的看法是一些上呼吸道的感染疾病，包括傷風、感冒等。有時，大人也會有一些關節疼痛的問題，但生病和開冷氣並沒有絕對性的直接關係。

在西醫角度，想預防冷氣病可注意3點：

1.盡量減少在室內涼冷氣的時間

2.把冷氣的溫度調至23至25度，保持足夠的空氣流通

3.不要直接向着出風口吹冷氣

註冊中醫師謝嘉雯 中醫勸避「虛邪賊風」 註冊中醫師謝嘉雯指，「虛邪賊風」是指自然界四時不正之氣，侵入人體而致病。在現代社會，則可以引伸為冷氣。如果小朋友在戶外玩到大汗淋漓，馬上走進冷氣地方的話，冷氣便會從肌表入侵人體，令小朋友容易出現感冒、發燒、咳嗽等不適症狀。而室外和室內的溫差，也易刺激鼻子而出現鼻癢、噴嚏等。室內長開冷氣，少新鮮空氣進入的話，塵蟎積聚，也會誘發鼻敏感。

在中醫角度，要預防冷氣病可注意6點：

1.從室外進入室內時，宜於常溫下「冷卻」5至10分鐘，待皮膚溫度下降，汗出停止後，再為孩子換上乾爽衣服，才進入冷氣房內。

2.被子厚薄要合適；小孩生陳代謝旺盛，體溫相比成人略高，半夜容易因被子太厚感到悶熱汗出，出於本能而「踢被」，反致着涼。如果肚皮受寒，則易發生腹痛、腹瀉等脾胃不適症狀。