【逃犯條例】每次討論都惹子女激動？社工詳述各情況最佳回應方法

近期接二連三的事件，有很多家長及年青人透過媒體或身處現場目擊，引起情緒不穩，家長可以如何做？以下給予一些參考方案。 文：凌婉君姑娘（香港青年協會家長全動網單位主任）

【一個圖輯看清】七一示威者衝擊及佔領立法會全經過（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 40 + 39 + 38

1. 確認自己情緒反應

家長見到子女參與相關社會運動及回應事件，感到擔心及憂慮其實是正常的心理反應，我們需要正視自己的情緒。

正視情緒語句﹕

「我感到擔憂，我害怕及擔心子女受到傷害。」

「我感到沮喪，我沒能力保護子女。」

「我感到憤怒，子女不認同我對事件看法。」

「面對不停的爭拗，我感到厭煩。」

「我感到害怕，怕自已的子女曾參與抗爭，會面對檢控。」

2. 了解自己擔憂什麼

確認自己情緒後，家長可以慢慢整理一下自己憂慮的是什麼。

「擔心子女的人生安全？」

「擔心子女會承擔刑事後果？」

「擔心子女傷害自己以表不滿？

「還是不認同子女的政治立場？」

家長需要先了解自己，才可妥善地與子女在事件上展開對話。

3. 開放心態了解看法

家長與子女展開對話時，鼓勵先開放聆聽子女心聲。千萬不要過急說教或以高壓向子女表達自己對事件想法。

在對話中家長可能發現子女與自己立場未必一致，但對話目的不是在政治立場上達成共識，而是讓親子明白雙方需要、對事件的情緒反應及以建立關係為本。

家長在了解子女情況後，也可將自己的憂慮陳述，讓子女在和平的溝通下明白自己更多。如子女堅持做一些回應涉及人生安全或刑事責任，家長可讓子女知道自己的憂慮及嘗試與子女協議保護自己的方法。

建議回應說話：

「我感到你對政治狀況十分不滿，不如分享一下原因.. 」(引導子女思考)

「我知道你對政府回應感到失望，想作出行動回應，你有什麼打算…」(了解子女的行動)

「知道你打算回應事件，我們擔心你的安全及承擔刑事責任的風險。我們會尊重你的個人意願。但如果你已決定外出，希望彼此能商討安全的行動的方案。」(嘗試與子女協議聯繫和保護自己的方法)

4. 遇見危機尋求協助

如在分享的過程中子女表示有自殺傾向，家長更要先保持冷靜，持續關懷支持及了解子女感受，但非認同自殺。如果子女情緒仍不穩，切勿讓其獨處，家長可鼓勵並且陪伴子女尋求專業人士協助，以保障其人生安全。

【圖輯】接連有反修例人士輕生，令人婉惜（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

常見問題

1. 子女在電視上看到衝突場面情緒很大波動，應該怎樣安撫？

這種情況較易出現在年紀幼小的小朋友身上。子女很可能是擔心父母上街的安全，又或者單純因為暴力畫面而擔心在場人士的安全。對此，家長可以﹕

．先協助子女表達情緒﹕「你很害怕嗎？」、「你很擔心？」，細心聆聽及誘導他說出感受。

．然後讓他知道這種情緒是正常﹕「這個場面真是很得人驚」、「很易有人受傷呀。」。

．進一步以事實讓他了解到暫時沒有人嚴重受傷，使他安心。

．最後以言語及身體令子女感到安全。留意子女情緒有可能持續幾天，如果嚴重應向專業人士求助。

建議安撫說話：

「香港發生這令人難以置信的事，我們感到驚訝及害怕….」

「我們有這些感覺是正常的。」

「這些場面真的好危險及擔心受到傷害，我們在你身邊，這兒是安全的。」

2. 爸媽很擔心子女上街的安全，但見到子女穿黑衣或帶備較不尋常的裝備，或接收某些訊息後情緒高漲，想參與集體聚會，要外出，父母該如何做？

不論父母的立場如何，見子女身穿黑衣或帶備較不尋常的裝備上街，首要必然是擔心子女的安全。所以在展開對話前先要放下自己的情緒和喜惡，心平氣和交談。

建議分享說話：

「你穿黑衣/帶著手套/口罩上街是往那裡去？」

「你知道在那裡會發生什麼事？」

「如有亂子發生，到時你會如何處理？」

「你估計最壞的情況會怎樣?遇上了你會如何處理？」

「在人多情緒波動的情況下，如果有人起哄，你知道自己的底線在那裡？」

「如何在現場確保自己的安全？」

「遇上搜身,你會如何處理？」

越具體摸擬現場情況作細心討論，越能令子女了解現場情況作保護個人安全的準備。留意的是當子女已經決定，父母越強硬表達意見或情緒有較大反應，子女就會說得越少，免得刺激父母，這樣反而影響了大家的溝通。

即使家長支持子女亦要慎言慎行，否則子女很易認為得到認許和鼓勵而忽略安全。

當子女已經決定，父母越強硬表達意見或情緒有較大反應，子女就會說得越少。（資料圖片／盧翊銘攝）

3. 父母對衝擊場面很反感，但子女又認為父母不理解問題。如何可避免引發親子衝突？

因為接收資訊、成長背景、價值觀念不同，大家對同一件事的取向有不同亦正常不過，最重要的是理解對方及有足夠的溝通。決不能一方面說自己開放，另一方面又批評否定。在討論課題時，大家首要先要注意自己的情緒，在情緒極不穩時亦先行離場，避免無謂的衝突及把情緒帶進討論。

當討論時大家亦不宜先說立場，否定對方。應該先討論背景及訴求，在此尋求最大共識。

「他們主要的要求是什麼?」

「這些要求合理嗎?」

「有些什麼要求不合理?」(討論時儘量拉闊思考和選擇。)

第二步討論雙方的立場。

「為什麼不回應訴求?」

「怎樣才算回應訴求？」

「你認為那部份訴求不合理？那部份合理？」

「知已知彼，你認為對方有什麼考量？有什麼難處？」(在此代入對方的角度思考。)

分析可採取的方案及各方案的利弊，引導大家拉闊思考和選擇。

「還有其他處理方法嗎？」、

「大家的方案有那些地方最可取？」、

「這些方案可以按緩急先後處理嗎？」

「你擔心的結果真的會出現？能避免嗎？要立即處理？」

因為之前能心平氣和討論，在此即使各有爭論,對親子關係的傷害亦較少。

4. 父母每次看電視新聞就引發子女衝突，該如何處理？

子女通常不滿主流傳媒偏頗，認為報導不夠詳細了解事情始末。在家長角度網上資訊過於零碎及充滿假新聞和政治立場，雙方會因此爭持不下。

生活方式和習慣難以一時改變，大家亦要承認不同資訊來源各有限制。所以可以嘗試每天找一段時間大家交換資訊，互為補足。

家長：「我看見有人衝入立法會大肆破壊。」

子女：「有沒有看見他們進入後做了些什麼？」(家長可以請子女展示有關片段。)

家長：「有沒有經過剪輯？網上太多假的新聞，你可以拿多些證據。」

子女：「有！」(家長可以請子女展示更多資料。)

家長：「始終有暴力，暴力行動可以達到訴求嗎？可以說出你認為的好處和壞處嗎？ 」(盡量建立多方面思考，重要是過程保持心平氣和，明白正反皆有。)

子女：「不用較極端或暴力，你又覺得可怎樣做？」(家長可以向子女展示其他建議的資料，甚至其他國家的經驗。)

親子關係沒有對錯。討論的結果不是最重要，最重要的是大家有機會互相溝通及了解更多。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《提升抗逆力》凌婉君姑娘】

【如對親職管教有任何問題，可發訊WhatsApp咨詢熱線 6811-2959，由「香港青年協會」註冊社工提供專業協助！】