【逃犯條例】每次討論都惹子女激動？社工詳述各情況最佳回應方法

近期接二連三的事件，有很多家長及年青人透過媒體或身處現場目擊，引起情緒不穩，家長可以如何做？以下給予一些參考方案。
文：凌婉君姑娘（香港青年協會家長全動網單位主任）
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1. 確認自己情緒反應
家長見到子女參與相關社會運動及回應事件，感到擔心及憂慮其實是正常的心理反應，我們需要正視自己的情緒。
正視情緒語句﹕
「我感到擔憂，我害怕及擔心子女受到傷害。」
「我感到沮喪，我沒能力保護子女。」
「我感到憤怒，子女不認同我對事件看法。」
「面對不停的爭拗，我感到厭煩。」
「我感到害怕，怕自已的子女曾參與抗爭，會面對檢控。」
2. 了解自己擔憂什麼
確認自己情緒後，家長可以慢慢整理一下自己憂慮的是什麼。
「擔心子女的人生安全？」
「擔心子女會承擔刑事後果？」
「擔心子女傷害自己以表不滿？
「還是不認同子女的政治立場？」
家長需要先了解自己，才可妥善地與子女在事件上展開對話。
3. 開放心態了解看法
家長與子女展開對話時，鼓勵先開放聆聽子女心聲。千萬不要過急說教或以高壓向子女表達自己對事件想法。
在對話中家長可能發現子女與自己立場未必一致，但對話目的不是在政治立場上達成共識，而是讓親子明白雙方需要、對事件的情緒反應及以建立關係為本。
家長在了解子女情況後，也可將自己的憂慮陳述，讓子女在和平的溝通下明白自己更多。如子女堅持做一些回應涉及人生安全或刑事責任，家長可讓子女知道自己的憂慮及嘗試與子女協議保護自己的方法。
建議回應說話：
「我感到你對政治狀況十分不滿，不如分享一下原因.. 」(引導子女思考)
「我知道你對政府回應感到失望，想作出行動回應，你有什麼打算…」(了解子女的行動)
「知道你打算回應事件，我們擔心你的安全及承擔刑事責任的風險。我們會尊重你的個人意願。但如果你已決定外出，希望彼此能商討安全的行動的方案。」(嘗試與子女協議聯繫和保護自己的方法)
4. 遇見危機尋求協助
如在分享的過程中子女表示有自殺傾向，家長更要先保持冷靜，持續關懷支持及了解子女感受，但非認同自殺。如果子女情緒仍不穩，切勿讓其獨處，家長可鼓勵並且陪伴子女尋求專業人士協助，以保障其人生安全。
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常見問題
1. 子女在電視上看到衝突場面情緒很大波動，應該怎樣安撫？
這種情況較易出現在年紀幼小的小朋友身上。子女很可能是擔心父母上街的安全，又或者單純因為暴力畫面而擔心在場人士的安全。對此，家長可以﹕
．先協助子女表達情緒﹕「你很害怕嗎？」、「你很擔心？」，細心聆聽及誘導他說出感受。
．然後讓他知道這種情緒是正常﹕「這個場面真是很得人驚」、「很易有人受傷呀。」。
．進一步以事實讓他了解到暫時沒有人嚴重受傷，使他安心。
．最後以言語及身體令子女感到安全。留意子女情緒有可能持續幾天，如果嚴重應向專業人士求助。
建議安撫說話：
「香港發生這令人難以置信的事，我們感到驚訝及害怕….」
「我們有這些感覺是正常的。」
「這些場面真的好危險及擔心受到傷害，我們在你身邊，這兒是安全的。」
2. 爸媽很擔心子女上街的安全，但見到子女穿黑衣或帶備較不尋常的裝備，或接收某些訊息後情緒高漲，想參與集體聚會，要外出，父母該如何做？
不論父母的立場如何，見子女身穿黑衣或帶備較不尋常的裝備上街，首要必然是擔心子女的安全。所以在展開對話前先要放下自己的情緒和喜惡，心平氣和交談。
建議分享說話：
「你穿黑衣/帶著手套/口罩上街是往那裡去？」
「你知道在那裡會發生什麼事？」
「如有亂子發生，到時你會如何處理？」
「你估計最壞的情況會怎樣?遇上了你會如何處理？」
「在人多情緒波動的情況下，如果有人起哄，你知道自己的底線在那裡？」
「如何在現場確保自己的安全？」
「遇上搜身,你會如何處理？」
越具體摸擬現場情況作細心討論，越能令子女了解現場情況作保護個人安全的準備。留意的是當子女已經決定，父母越強硬表達意見或情緒有較大反應，子女就會說得越少，免得刺激父母，這樣反而影響了大家的溝通。
即使家長支持子女亦要慎言慎行，否則子女很易認為得到認許和鼓勵而忽略安全。
當子女已經決定，父母越強硬表達意見或情緒有較大反應，子女就會說得越少。（資料圖片／盧翊銘攝）
3. 父母對衝擊場面很反感，但子女又認為父母不理解問題。如何可避免引發親子衝突？
因為接收資訊、成長背景、價值觀念不同，大家對同一件事的取向有不同亦正常不過，最重要的是理解對方及有足夠的溝通。決不能一方面說自己開放，另一方面又批評否定。在討論課題時，大家首要先要注意自己的情緒，在情緒極不穩時亦先行離場，避免無謂的衝突及把情緒帶進討論。
當討論時大家亦不宜先說立場，否定對方。應該先討論背景及訴求，在此尋求最大共識。
「他們主要的要求是什麼?」
「這些要求合理嗎?」
「有些什麼要求不合理?」(討論時儘量拉闊思考和選擇。)
第二步討論雙方的立場。
「為什麼不回應訴求?」
「怎樣才算回應訴求？」
「你認為那部份訴求不合理？那部份合理？」
「知已知彼，你認為對方有什麼考量？有什麼難處？」(在此代入對方的角度思考。)
分析可採取的方案及各方案的利弊，引導大家拉闊思考和選擇。
「還有其他處理方法嗎？」、
「大家的方案有那些地方最可取？」、
「這些方案可以按緩急先後處理嗎？」
「你擔心的結果真的會出現？能避免嗎？要立即處理？」
因為之前能心平氣和討論，在此即使各有爭論,對親子關係的傷害亦較少。
4. 父母每次看電視新聞就引發子女衝突，該如何處理？
子女通常不滿主流傳媒偏頗，認為報導不夠詳細了解事情始末。在家長角度網上資訊過於零碎及充滿假新聞和政治立場，雙方會因此爭持不下。
生活方式和習慣難以一時改變，大家亦要承認不同資訊來源各有限制。所以可以嘗試每天找一段時間大家交換資訊，互為補足。
家長：「我看見有人衝入立法會大肆破壊。」
子女：「有沒有看見他們進入後做了些什麼？」(家長可以請子女展示有關片段。)
家長：「有沒有經過剪輯？網上太多假的新聞，你可以拿多些證據。」
子女：「有！」(家長可以請子女展示更多資料。)
家長：「始終有暴力，暴力行動可以達到訴求嗎？可以說出你認為的好處和壞處嗎？ 」(盡量建立多方面思考，重要是過程保持心平氣和，明白正反皆有。)
子女：「不用較極端或暴力，你又覺得可怎樣做？」(家長可以向子女展示其他建議的資料，甚至其他國家的經驗。)
親子關係沒有對錯。討論的結果不是最重要，最重要的是大家有機會互相溝通及了解更多。
【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《提升抗逆力》凌婉君姑娘】
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