【書展2019】小朋友學英文忌操練　英語專家：要有互動才學好

將「eat your food」變「it your food」便很易鬧出笑話。(VCG圖片)

香港小孩都是「繁忙兒童」,在快餐店的一隅,便有一位媽媽正在催促孩子快點完成面前的食物,趕過下一個行程。施教授當時坐在他們的旁邊,不停聽到港媽尖聲叫:「It your foot! It your foot!」令他心生疑慮。原來是港媽的英語發音不正,曾把「Eat your food」的發音錯發,讓人笑話。

施教授也是一子一女的父親,他也曾就子女學習英語的問題而思考過。「假如要孩子學習到native speaker一樣的英文,不用思考便能出口成文,由出生的第一天便要開始和他說純正的英語。」即使BB尚未聽懂、不懂表達,但在不知不覺之間也在吸收語文能力,到牙牙學語的時候,便能說出英語來。他也想過和太太一個說英文、一個說中文,培育雙語寶寶。「我轉頭一想,我的家人都說廣東話,假如我的孩子和我的父母在場,我要和父母說英文嗎?」他認為,親人之間的真摰交流比英文重要,便放棄了當初的想法。「最後我的子女都能上大學,即使在3歲才學習英文,程度要應付學習和工作也不成問題。」他笑說。