【書展2019】小朋友學英文忌操練　英語專家：要有互動才學好

很多父母都希望小朋友從小學好英文，在家中、在街上的日常生活中都多和孩子說英文，期望營造一個「多聽多說」的英文環境。但是，資深英語專家施敏文教授卻遇上過令人極尷尬的事，因家長的英語發音不準，而鬧出笑話。要學英文，還有什麼好方法呢？

將「eat your food」變「it your food」便很易鬧出笑話。（VCG圖片） 香港小孩都是「繁忙兒童」，在快餐店的一隅，便有一位媽媽正在催促孩子快點完成面前的食物，趕過下一個行程。施教授當時坐在他們的旁邊，不停聽到港媽尖聲叫：「It your foot! It your foot!」令他心生疑慮。原來是港媽的英語發音不正，曾把「Eat your food」的發音錯發，讓人笑話。 施教授也是一子一女的父親，他也曾就子女學習英語的問題而思考過。「假如要孩子學習到native speaker一樣的英文，不用思考便能出口成文，由出生的第一天便要開始和他說純正的英語。」即使BB尚未聽懂、不懂表達，但在不知不覺之間也在吸收語文能力，到牙牙學語的時候，便能說出英語來。他也想過和太太一個說英文、一個說中文，培育雙語寶寶。「我轉頭一想，我的家人都說廣東話，假如我的孩子和我的父母在場，我要和父母說英文嗎？」他認為，親人之間的真摰交流比英文重要，便放棄了當初的想法。「最後我的子女都能上大學，即使在3歲才學習英文，程度要應付學習和工作也不成問題。」他笑說。

認清教育目標

身為過來人的他，建議家長在培育孩子的英語能力時，必先認清教育的目標。要是想孩子如外國人般出口便是英文，就由出生開始和他以英文溝通；假如想孩子在學業上加強英語，則在平日和他多學習便可。

愈早做補充，不代表愈有用。（VCG圖片） 對於港媽經常在溝通之中夾雜英語生字，如「吃點Carrot啦！」、「你今日有冇be quiet呀？」，可能是想孩子多聽多學習一些生字，不過施教授直指其實對學習英文沒有用處。 另外，書展開鑼又是父母大掃補充練習的時候，他也提醒死記硬背式的文法練習並不能幫助孩子學習英文，也不是愈早操練，愈能「贏在起跑線」。