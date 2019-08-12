【逃犯條例】梳理情緒、給予安全感　專家教你3式安撫小孩情緒

因逃犯條例而引起的社會衝突愈發激烈，不論是電視、報刊還是手機都有大量相關新聞，小孩難免會接觸到暴力資訊，或會因而引起激烈反應。註冊心理學家程衞強（Victor）表示家長除了應該替子女篩選資訊，亦應適當地疏導小孩情緒。

Victor指小孩想多了解時事是合理的，但家長應先過濾。

當小孩看到打人或血腥影片和照片時，難免會感到驚慌和害怕，有家長或會阻隔子女接觸所有新聞資訊，但Victor認為如小孩想了解社會事件是合理的，家長不宜完全隔離，但可以為小孩篩選適當的新聞，把過於暴力和血腥的照片影片先過濾。

當小孩因為新聞畫面而感到不安和激動，Victor建議以下三個處理步驟：

1：即時把小孩與資訊隔離。

2：幫助辨別及疏導情緒，給予同行感。

年幼的小孩未必知道甚麼是驚慌、害怕、憤怒等情緒，Victor建議家長可形容一下身體的感覺，協調小孩理解，例如「你可能會覺得身體好熱、心跳好快或喘氣，媽咪知道你或者會好擔心或好驚，唔知點算……」Victor建議家長減少用「是不是」這類closed-ended questions（封閉式問題），可多用「或者會……」、「可能會感到……」等open-ended questions（開放式問題），因為面對封閉式問題時，小孩或會慣性地只回答是或不是，而開放式問題則可鼓勵小孩說多一點點。

3：給予安全感。

疏導情緒後，便要提供安全感。Victor建議家長可直接一點的說「媽咪嗲哋都不開心，不過會陪住你。」讓小孩知道父母會在身邊保護自己，對話時亦不妨多點身體接觸，例如擁抱或摸摸頭等等。如果小孩向來有陪睡物件如小被被、布偶，亦可讓小孩抱著，Victor指出這步驟的重點是要利用小孩向來熟悉的物品或對象，來釋除心中突如其來的不安。