【逃犯條例】小朋友接觸負面新聞情緒出問題　家長應如何處理

電視常有打人、暴力畫面,孩子看到了嗎?孩子如何反應?大人又該如何跟孩子說不好的事? 資訊發達的時代,一個小視窗或螢幕打開,隨時都可以看到琳瑯滿目的新聞,有些重大事件免不妨被孩子閱聽到,可能是驚悚的、可能是駭人聽聞的、抑或是悲傷的…,我們要如何讓孩子適當地接收這些訊息?又不會引起不適切的心理反應?美國心理學會(APA)與美國醫學會小兒科期刊(JAMA Pediatrics)分別在2015年與2017年各自發表相關文章,教我們如何跟孩子談論負向或災難相關新聞。以下是心理特攻隊幫大家整理的訊息,讓我們能夠安心地跟孩子討論任何事情。

階段一:孩子對負面新聞的反應

觀察孩子觀看新聞後,是否有相關情緒或行為反應:

學齡前幼兒:

可能出現咬手指、尿床、害怕陌生人或怕黑、變得黏人、較退縮、出現攻擊行為、過動、不聽話、飲食與睡眠狀況改變、遊戲中出現災難事件相關內容等。0-2歲的孩子雖然不太知道發生了什麼事,但他們可能感受到照顧者的難過情緒,所以可能出現與以往不同的反應;3-5歲的孩子可能稍微知道發生了什麼事情,但他們難適應,所以會變得依賴大人陪在旁邊,幫助他們感覺好一點。

學齡期兒童:

6-10歲的孩子害怕去學校、變得少跟朋友相處、學校表現變差或有狀況、沒由來地出現攻擊行為、行為變幼稚等;11-19歲的孩子出現較多身體疼痛抱怨或情緒上的改變,甚至有些孩子可能會否認他的反應或是表現沈默。

階段二:怎麼跟孩子討論

一般原則:

第一步:先想好要跟孩子討論什麼。(先在腦海中演練一遍,甚至可以事先規劃。)

第二步:找一個安靜的時間點。(找一個安靜的地方,可以讓你和孩子專心的時機。)

第三步:了解他們知道了些什麼。(先問問他們已經聽到或是知道了些什麼內容,然後聆聽他們。)

第四步:跟孩子分享你的感受。(讓他們了解我們也有難過的情緒,即便難過,也可以繼續進前。)

第五步:告訴他們實話。(用他們可以理解的方式,讓他們知道事實是什麼,但也不需要講得鉅細彌遺。)

第六步:給予他們保證。(結束對話前,陪著他們身邊,回答他們的問題,給予孩子保證你會讓他們安全,讓他們覺得是被愛的。)

不同的年齡層的孩子,可以這麼做:



針對0-5歲:

1.抱住他們、深呼吸,關注在孩子上,而非負面事件。

2.蹲下與他們平視,心平氣和地說,並使用他們聽得懂的詞彙。

3.持續讓他們感到安全。

針對6-19歲:

1.跟孩子討論他們擔心什麼,可以怎麼辦。大一點的孩子或青少年可能有他們的看法,我們可以對未來的災難或負向事件的預防給與建議。

2.使用溫和的詞彙,必要時給個擁抱,有時候大人的出現就會有安適的感覺。

3.讓孩子重回學校,讓生活上軌道。且比平常花更多的時間陪著孩子,即便只有一小會兒。

4.鼓勵孩子花時間跟朋友一起,或是擁有個安靜的時間讓他書寫或藝術創作。

5.用健康且適當的方式處理情緒,避免忽視、打罵、或開玩笑。

6.讓孩子知道你在乎他們,花時間跟他們做一點特別的事情,共同創造正向經驗。

階段三:說完了,然後呢?教孩子怎麼面對



第一步:保持冷靜。

第二步:讓孩子知道他們是安全的。

第三步:繼續生活。保持原有生活作息,不受影響。

第四步:花額外的時間聚在一起。建立安全感,鼓勵孩子表達他們的感受與情緒。

第五步:做些事來幫忙。可以跟孩子一起想辦法幫助那些經歷過負面事件的人事物。

階段四:持續留意孩子的反應



有些孩子還是較難去處理相關的情緒,可能會持續出現睡眠困擾或身體上的抱怨(包括覺得累、頭痛、肚子痛、感覺不舒服等),有時會改變其行為表現(包括攻擊行為、行為不成熟或是較沒耐心),也會出現心理健康的困擾(像是會悲傷、過度悲傷、或焦慮等)。當出現的狀況我們很難處理與掌握的時候,需要陪同孩子尋求醫療相關專業協助。

階段五:家長自我照顧



談論負向事件內容是很不容易的,不要忘記照顧自己!

1.關掉新聞。

2.休息一下。

3.做些運動。

4.做一些可以讓你和家人心靈療癒的事情。

