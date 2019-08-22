【兒童近視】暑假後度數急增？　視光師教3招控制近視加深

開學前，很多家長也會帶學生驗眼，換一幅新眼鏡，精精靈靈預備新學年。有家長發現學童在暑假後，近視急增逾百度。視光師表示學童正常一年加深約50度，逾百度是加深速度較嚴重的情況。現時並沒有方法能100%控制近視零增長，又或是逆轉近視的情況，建議學童好好保護雙眼。

（VCG圖片） 對於本地學童在暑假後發現近視加深的情況，香港理工大學眼科視光學院高級眼科視光師秦嘉敏博士表示，本港發現學童近視增長的高峰期在7至8月，但推斷主要是因為大部分家長普遍在開學前帶子女驗眼，才發現學童的近視度數有所增長，與暑假或暑期活動沒有直接關係。 一般而言，學童近視的增長速度約每年增加50度，惟臨床上亦不時發現學童一年有過100度的增長，是屬於加深速度過快。如子女的近視急速增長，家長應多留意和提醒學童注意保護雙眼。

3招控制近視加深速度

秦博士指，兒童出現近視主要有2個原因。「一是基因，如父母本身患有深近視，子女也會較易出現近視；華人的基因也是比白人更易有近視。」她說，另外是客觀環境因素，包括工作習慣（例如小朋友做功課的時間長短、眼睛和工作桌的遠近）、學校的學習模式（是否多抄寫功課、戶外活動）和戶外活動的時間，「外國有文獻指出，日光可以減慢近視的增長，因此多戶外活動的時間，對眼睛也有好處」。