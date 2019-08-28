【衣著與飲食】衣服食物圖案影響認知　或會造成偏食或性別定型

小孩子的衣服普遍會印有可愛的圖案，例如動物、食物、文字等等，爸媽們選擇前有沒有想過這種圖畫有可能會影響小孩的生活習慣？早前有研究指出T恤上的食物圖案有機會影響小孩的飲食習慣，甚至有可能造成偏食。

小孩衣服上印有食物圖案是普遍的事。（網絡圖片） 美國密歇根大學C.S. Mott兒童醫院學者Megan Pesch除了三個小孩的媽媽，工作上還專門研究兒童行為與發展，她認為如小孩如穿上印有不健康食物圖案的衣服，等於在推廣這些垃圾食物，變成人型廣告牌，向別人宣傳之餘亦增加了垃圾食物的吸引力。 在2018年，Megan Pesch與研究團隊收集了來自4個兒童衣物主要零售商、合共3,870件衣物，並對之進行分析。統計後發現當中11份之1（約351件）印有各種食物圖案，當中3份之2（約234件）是不健康食物、3分之1（約117件）的食物圖案是「有趣」的，例如薄餅在騎滑板。不過也有部份衣服的食物是健康之選，如印上水果。

有趣、擬人化的食物圖案，有機會影響小孩對垃圾食物的看法。 除了有趣的食物圖案，部份食物亦被擬人化的食物圖案，例如恐龍想吃漢堡包、梳打水和薯條成為好朋友，又或同時印上帶有正面訊息的字句，例如「Dream Big」、「Donut Worry Be Happy」、「More Donuts, More Pizza」等。研究發現，這些設計有機會影響兒童的自我認同，並且產生垃圾食物是「有趣的、傻傻的、正面的」的想法。 除了會增加對垃圾食物的興趣，研究亦發現部份衣物隱含性別差異、性別定型訊息，例如女孩的衣服圖案多是甜點，男孩的則多是快餐和偏鹹味的食物，例如薄餅、薯條。Megan Pesch認為這可能是社會對男女生的特徵或行為的文化期望，女孩被期望是喜歡甜的，其個性或許也被期望是個「甜姐兒」。

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Megan Pesch表示，童年時的食物偏好和飲食行為普遍持續到成年，亦即兒時喜歡、多吃甚麼，長大後亦一樣，「小孩會在幼年時與食物建立關係，我們花長時間研究小孩如何養成飲食習慣和偏好，以及找出在早期可以做些什麼來預防癡肥，預防總比治療癡肥更容易。」雖然目前還未清楚小孩穿的食物圖案衣服會在何時把信息吸收內化，Megan Pesch在未來的研究會再深入探討。

資料來漂：Sciencedaily